Ca sĩ Han Sara và nhóm K-pop Hàn Quốc sắp lưu diễn Hội An

Chiều 6.4, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết từ ngày 9 - 13.4, sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 diễn ra với các hoạt động văn hóa nghệ thuật , thể thao đặc sắc.

Riêng tại TP.Hội An, sự kiện này diễn ra từ ngày 9-11.4, với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng và ý nghĩa như: trưng bày, triển lãm ảnh; trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc và Hội An, hoạt động chợ phiên Hội An, chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn Taekwondo….

Đặc biệt, chương trình khai mạc và bế mạc với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như: nghệ sĩ violin JMI KO, ca sĩ Seok Hun, ca sĩ Han Sara, nhóm nhảy K-pop Hàn Quốc.

Hội An sẽ là tâm điểm của sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An và Hàn Quốc nói riêng.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Hàn Quốc; tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước, mà trong đó Hội An đang là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách đến từ Hàn Quốc. Hoạt động lần này nhằm góp phần thu hút ngày càng đông khách du lịch đến với Hội An sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quan trọng hơn là việc khẳng định vị trí của Hội An trong việc giao lưu hội nhập quốc tế.

Được biết, bắt đầu từ năm 2017, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An tổ chức chương trình Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An. Sau 2 lần tổ chức thành công sự kiện vào các năm 2017 và 2019, năm nay Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An tổ chức sự kiện này.