Ca sĩ người Đức gốc Việt về nước ra mắt MV

Bài hát do chính cô sáng tác theo phong cách nhạc điện tử sôi động, cuồng nhiệt của một người trẻ. Thùy My cho biết tên MV MENINA (Misteriosa) là tiếng Bồ Đào Nha (tạm dịch: Cô gái bí ẩn). Thùy My là ca sĩ gốc Việt từng làm “dậy sóng” Berlin (Đức) cách đây 2 năm với ca khúc Purpose. Ca khúc từng lọt vào top bài hát hay nhất bảng xếp hạng Spotify liên tục chỉ trong 2 tuần lễ ra mắt, đưa tên tuổi Thùy My đến bạn bè thế giới . Thùy My cũng là nữ nghệ sĩ trẻ người Việt đầu tiên được Đức tài trợ từ quỹ phát triển sự nghiệp theo chương trình ươm mầm tài năng hằng năm. Cô còn là nhạc sĩ hoạt động trong công ty xuất bản âm nhạc nổi tiếng Universal Music Publishing (khu vực Bắc Mỹ) trong nhiều năm liền. Hỏi về lý do trở về VN, Thùy My cho biết cô luôn nhớ đến cội nguồn của gia đình và mục tiêu lớn nhất là tìm kiếm, kết nối tài năng âm nhạc VN giới thiệu ra thế giới. “Em muốn dùng chính tài năng của mình để cống hiến cho nền âm nhạc VN qua những MV nhạc Việt, lời Việt do chính em sáng tác trong thời gian tới”.