Các địa phương hoãn, dừng tổ chức hoạt động lễ hội

Trước đó, lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 9 với chủ đề Hải Phòng - điểm đến thành công dự kiến được tổ chức vào tháng 5 với 66 hoạt động hấp dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng sáng 28.4 đã thông báo dừng và điều chỉnh một số hoạt động lễ hội dịp 30.4 và 1.5 của tỉnh. Theo đó, trong khuôn khổ lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển - đảo 2021 chủ đề Biển gọi dự kiến kéo dài từ 30.4 đến 5.5, tỉnh Quảng Trị chỉ còn giữ lại 4/17 hoạt động so với kế hoạch ban đầu và điều chỉnh phạm vi, quy mô, số lượng người tham dự (bao gồm: lễ thượng cờ Thống nhất non sông tổ chức tại kỳ đài di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; chương trình farmtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển - đảo Cồn Cỏ và Hội nghị hợp tác phát triển du lịch; chung kết cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị; hội thi ẩm thực ở TT.Cửa Việt).