Ninh Bình: Tạm dừng tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021

Ngày 28.4, thông tin từ Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (đơn vị tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021) cho biết, công ty này đã quyết định tạm hoãn tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021, do thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.