UNESCO yêu cầu Tràng An kiểm soát lượng du khách

Những ngày cuối tháng 9, phim trường Kong: Skull Island ở Ninh Bình được tháo dỡ. Thông tin từ tỉnh Ninh Bình cho biết việc tháo dỡ này xuất phát từ cảnh báo của UNESCO để giữ di sản Tràng An được bền vững.

Tuy nhiên, văn bản phát ra vào kỳ họp mới nhất của Ủy ban Di sản UNESCO còn có đoạn: “VN nên tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của gia tăng khách du lịch đến Tràng An; thiết lập và áp dụng quy định hạn chế nghiêm ngặt về việc tham quan để đảm bảo số lượng khách tham quan không vượt quá khả năng đón tiếp của di sản nhằm bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, cũng như sự đa dạng sinh học - yếu tố thẩm mỹ quan trọng của di sản”.

Theo lịch làm việc dự kiến, chuyên gia UNESCO sẽ tới VN để kiểm tra các di sản trong quý cuối cùng của năm 2019. Họ sẽ rà soát lại việc chính phủ và địa phương có tuân thủ các cam kết đã đưa ra khi đệ trình hồ sơ di sản hay không. Trong số các di sản đã được UNESCO công nhận, Tràng An đang là “điểm” cần xem xét sự tuân thủ này.

Theo ông Đặng Văn Bài, có 3 cách kiểm soát lượng người tại di sản Tràng An nói riêng và khu du lịch nói chung. “Thứ nhất là tăng giá lên thì sẽ bớt người đi. Thứ hai là bán chỉ một lượng vé nhất định trong một ngày. Thứ ba là tạo ra một khu mới để giảm tải”, ông Bài nói.

Theo ông Bài, các khu vực lân cận phố cổ Hội An được phát triển du lịch cộng đồng . Các chuyên gia cho rằng việc khách chỉ tập trung ở phố cổ Hội An đã làm khu vực này quá ồn ào và kém hấp dẫn. Vì thế, làng nghề Triêm Tây cách Hội An chừng 2 km đã được phát triển theo hướng "giải đông" cho phố cổ. Trước khi có dự án đào tạo du lịch, thu nhập của người dân Triêm Tây chỉ trông vào bán chiếu, sau dự án, việc dệt chiếu chủ yếu để khách tham quan nhưng vẫn bán được như cũ. Khách Nhật Bản đặc biệt yêu thích điểm du lịch này. Đã có trường học ở Nhật đưa học sinh sang đây hằng năm.