Vì sao UNESCO yêu cầu dỡ phim trường Kong: Skull Island

Thông tin từ Công ty TNHH ĐT TMDV Tràng An cho biết, từ ngày mai, 20.9, đơn vị này sẽ tháo dỡ phim trường Kong: Skull Island. Phim trường nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An , thuộc địa phận huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Lý do công ty đưa ra là nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Khu du lịch sinh thái Tràng An nói riêng, và Quần thể danh thắng Tràng An nói chung.

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết việc tháo dỡ phim trường Kong: Skull Island là thực hiện theo khuyến nghị của UNESCO, về việc phải tháo dỡ những công trình có thể làm ảnh hưởng đến di sản.

Về khuyến nghị của UNESCO, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa , VP UNESCO tại Hà Nội, cho biết việc liên quan đến phim trường Kong: SKull Island đã được nêu trong nghị quyết của Ủy ban Di sản thế giới , kỳ họp thứ 3 ở Baku Azerbaijan tháng 6 năm nay.

Theo đó, khu phim trường với các thông tin liên quan đã được đưa vào vùng lõi của khu di sản Tràng An do UNESCO công nhận. Việc đưa phim trường và những nội dung hư cấu về phim trường này vào vùng lõi cũng không được diễn giải đầy đủ. Do đó, công chúng có thể hiểu sai về di sản này.

“Lẽ ra thông tin người ta đến và hiểu về khu di sản đầu tiên phải là những giá trị nổi bật toàn cầu, những giá trị toàn cầu mà chính Ninh Bình đưa vào trong hồ sơ , và cũng chính nhờ giá trị đó, UNESCO đã công nhận di sản thế giới. Nhưng ở đây, lại là những nội dung hư cấu qua một bộ phim, không gắn với giá trị của di sản, dẫn tới hiểu sai lệch về di sản", bà Hường phân tích.

Đại sứ Mỹ Ted Osius (giữa) tới thăm phim trường Kong: Skull Island từ khi phim đang quay Ảnh tư liệu

Cũng theo UNESCO , nếu những sáng tạo liên quan đến phim Kong: Skull Island được đặt tại một khu giải trí ở phía ngoài, không phải vùng lõi di sản, kèm theo những chỉ dẫn cụ thể như đây là nơi từng đóng phim… thì lại khác. Trong khi đó, tại Tràng An, không những phim trường cùng câu chuyện hư cấu được đưa vào vùng lõi, nó còn được biến thành một tour du lịch chính thức của khu di sản, thì càng không thể chấp nhận. Điều đó khiến du khách sẽ hiểu sai lạc về di sản này.

Khuyến nghị này đã được UNESCO đưa lên trang web của mình. Nội dung cụ thể liên quan đếm phim trường Kong: Skull Island là: “Ghi nhận rằng bản sao của phim trường tạm sẽ được tháo dỡ và yêu cầu Quốc gia Thành viên đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động quảng bá và marketing di sản nào trong phạm vi di sản phải nhất quán với việc diễn giải giá trị nổi bật toàn cầu của di sản”.