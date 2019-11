Cao Thái Hà, Tuyết Lan đồng hành cùng Ivan Trần giúp đỡ trẻ em ung thư

Với bộ sưu tập No Name, Ivan Trần có sự đồng hành của siêu mẫu quốc tế Tuyết Lan. Được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khuôn mặt đậm chất Á đông và đầy cá tính, chân dài 9X chính là nhân tố quan trọng góp phần truyền tải thông điệp của bộ sưu tập lần này. Được biết, chính chân dài Next Top Model người chủ động tìm đến nhà thiết kế Ivan Trần để cùng với anh lan tỏa sự yêu thương dành cho trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh ung thư.