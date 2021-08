Chậm trễ dự án tu bổ di tích Hải Vân quan

Hôm 16.8 (giờ Mỹ), bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tổ chức sự kiện ra mắt, quy tụ dàn sao gồm tài tử đóng chính Simu Liu , nữ diễn viên Trần Pháp Lai, minh tinh Awkwafina ...