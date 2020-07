Chanyeol (EXO) đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên ở Hàn Quốc

Theo Soompi, vào ngày 30.7, công ty SM Entertainment chính thức xác nhận Chanyeol (EXO) sẽ tham gia bộ phim điện ảnh The Box.

Đây là bộ phim âm nhạc kể về tour lưu diễn của một ca sĩ đầy tham vọng và một nhà sản xuất ngôi sao hết thời. Đạo diễn nổi tiếng Yang Jung Woong, người từng phụ trách lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang, đảm nhận việc chỉ đạo bộ phim.

Chanyeol (phải) từng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Trung Quốc So I Married an Anti-fan Ảnh: DailyEXO

Theo tiết lộ, Chanyeol không chỉ vào vai nam chính mà còn tự sáng tác và thể hiện một số ca khúc nhạc phim. Hiện tại, bộ phim đang trong giai đoạn tìm kiếm dàn diễn viên, dự kiến khởi quay trong tháng 8.2020.

Trước đây, Chanyeol từng hóa thân thành nhân vật chính trong dự án phim điện ảnh Trung Quốc So I Married an Anti-fan. Nhờ kinh nghiệm này, nam thần tượng tỏ ra tự tin hơn khi đảm nhận vai diễn chính đầu tiên trên màn ảnh lớn Hàn Quốc

Ngoài ra, việc Chanyeol tham gia một số dự án phim truyền hình Hàn Quốc trong quá khứ như tác phẩm Missing Nine (Đài MBC) năm 2017 và Memories of the Alhambra (Đài tvN) năm 2018 giúp khán giả cảm thấy yên tâm về khả năng diễn xuất của anh.