Chị em siêu mẫu Bella và Gigi Hadid làm 'dậy sóng' thế giới thời trang

Nếu nhìn ở góc độ sự nghiệp sàn catwalk, Gigi Hadid và cô em - Bella Hadid đúng thực đang là hai cái tên “khủng”, dù ngoại hình của cả hai tương đối khiêm tốn. Gigi lóe sáng trước, cả trong nghiệp mẫu lẫn tiếng tăm, nhưng nhanh chóng ngay sau đó người em đã bén gót theo chị, nhanh chân đứng ngang hàng nhờ những tính cách đặc trưng khá thú vị.

Bella Hadid được trang điểm trước show diễn Dior Ảnh: Reuters

Cùng sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, hai chị em nhà Hadid nghiễm nhiên ngự ở hàng ngũ những mỹ nhân có ''đế chế'' riêng trong thời đại 4.0. Tuy nhiên, xem ra họ chỉ được giới phụ nữ bình dân biết đến khi xuất hiện trong một hai buổi tuần hành phản đối lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư của Tổng thống Trump gần đây. Điều đó hoàn toàn ngược lại với cái nhìn của giới chuyên môn trong nghề mẫu và giải trí. Bởi trong mắt họ, cả Gigi lẫn Bella đều là những ngôi sao đã tỏa sáng từ lâu.

Cô em Bella bước vào thế giới thời trang chậm hơn chị mình đến 2 năm, nhưng xét về thành công toàn cầu, cả hai đang sánh vai nhau. Trước đó, cặp người đẹp dòng họ Hadid này đã nhẵn mặt khán thính giả màn ảnh nhỏ qua show truyền hình thực tế ăn khách The Real Housewives of Beverly Hills. Trong đó, có sự tham gia của Yolanda Hadid, mẹ của hai chị em. Cha của Gigi và Bella là triệu phú bất động sản người Palestine, Mohamed Hadid.

Cả hai cô đều đẹp. Với nhiều người, Bella mang nét sắc sảo hiện đại với tóc nâu, ánh mắt lạnh, khuôn mặt góc cạnh; còn Gigi mắt xanh, tóc vàng và hay cười. Thông tin ít được chú ý về cả hai cô nàng trước đây nay đã thay đổi, thành phổ cập, là họ theo đạo Hồi, là con gái rượu của một ông bố lạnh lùng nghiêm khắc di dân đến Mỹ từ năm 14 tuổi. Theo Bella, dường như bổn phận cả đời của cha mình là chăm cầu nguyện và để mắt sát sao đến từng cô con gái. Nhờ ông mà hai chị em luôn tự hào mình là người Hồi giáo. Còn người mẹ mang dòng máu Âu - Mỹ lúc nào cũng dùng các chiêu “khích tướng” để các nàng cố gắng lập thân không chịu thua kém chị em đồng lứa. Nụ cười của Gigi đã trở thành thứ vũ khí biểu cảm chinh phục cộng đồng mạng qua những bức hình chân dung cô post lên Instagram. Còn cô em Bella đốn tim cộng đồng bởi vẻ lạnh lùng theo phong cách của siêu mẫu sàn catwalk. Hai mặt của một nhan sắc nhà Hadid luôn có sức hút là như thế!

Gigi Hadid và bạn trai Zayn Malik Ảnh: Getty Images

Sẽ chẳng lạ khi chiến dịch quảng bá các mặt hàng phụ trang của Max Mara năm sau lại dùng gương mặt của cô em để thay thế chính cô chị năm trước. Một thứ khác cũng hấp dẫn cộng đồng mạng xã hội là các cuộc tình của họ. Cả hai đều chung một sở thích là hẹn hò với những ngôi sao nhạc pop. Gigi sống với Zayn Malik, còn Bella tay trong tay với ca sĩ người Canada Abel Tesfaye, nghệ danh The Weeknd.

Ở lứa tuổi đôi mươi, chẳng ai than phiền khi cả Gigi lẫn Bella sống nhiều với mạng xã hội Instagram bên ngoài sàn diễn thời trang và những sự kiện làng giải trí. Những tấm hình thơ ấu của hai chị em, ảnh Bella trong áo choàng xám của Max Mara tay xách túi hàng siêu thị đang tìm cách né tránh paparazzi, hay Gigi kỳ ảo dưới ánh đèn flash một buổi chụp hình của Dior, hoặc cặp đôi tung tăng bên các cô bạn Kendall Jenner, Winnie Harlow, Emily Ratajkowski... đang làm nên sức sống cho thế giới Instagram của thế hệ các mỹ nhân thời 4.0, mà thời đại hoàng kim Hollywood xưa không thể cất công lưu giữ.

Bella chia sẻ: “Tôi có cảm giác dường như mọi thứ cuối cùng cũng quy về một mối trong thế giới thời trang. Chúng tôi đang chung tay làm một điều gì đấy cho thời trang, để từ đó có thể giúp thế giới thay đổi tốt hơn”. Tuy nhiên, Bella cũng thú nhận, cô không muốn mình cứ chường ra trước ánh mắt soi mói của thiên hạ quá nhiều về cuộc sống riêng tư: chuyện tình cảm, cả hẹn hò lẫn chia tay, chuyện nhà hay chuyện chính kiến đều có thể bị mổ xẻ. Gigi và anh bạn trai Zayn Malik đang nổi đình nổi đám trên các phương tiện truyền thông như một cặp đôi người Hồi giáo quyền lực. Hai chị em được các phó nháy bấm máy lia lịa khi cùng tham dự cuộc tuần hành No Ban No Wall ở New York... Từng ấy thứ càng khiến hai chị em đều cảm thấy cần cẩn trọng với mạng xã hội hơn, cho dù đến nay họ vẫn còn rất trẻ.