'Chúa tể của những chiếc nhẫn' sẽ tiếp tục bấm máy ở New Zealand

Chia sẻ về quyết định này, phía nhà đài Amazon cho biết “thương hiệu” Lord of the Rings vô cùng ăn khách và xứng đáng để thực hiện thành một chương trình truyền hình. Ngoài ra, chương trình được cho là có kinh phí sản xuất đắt nhất mà hãng này từng được thực hiện, với ít nhất là 1 tỉ USD.

Amazon muốn khai thác sự ăn khách sau thành công to lớn của bộ ba tác phẩm Chúa tể của những chiếc nhẫn, cũng được quay ở New Zealand. Do đó, nhà đài đã quyết định mua bản quyền cho loạt phim truyền hình này vào hai năm trước. Được biết, đại diện của Amazon thông báo sẽ chuyển thể nội dung của bản chính và thêm thắt những phần mới mẻ.