Chuỗi rạp chiếu lớn nhất ở Mỹ AMC từ chối chiếu phim của hãng Universal

Cụ thể, người đứng đầu NBCUniversal trước đây có trả lời trên báo The Wall Street Journal về việc các nhà đầu tư phim ảnh đang tìm cách để đưa bộ phim hoạt hình Trolls world tour đến nhiều khán giả nhất có thể ở cả hai hình thức vừa chiếu theo yêu cầu của khán giả trên mạng (tức xem trực tuyến) và chiếu ở rạp. Sở dĩ Jeff Shell có tham vọng đó vì Universal đã mạnh dạn đưa thẳng tác phẩm Trolls world tour lên mạng để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả trong thời gian ở nhà mùa dịch Covid-19 theo hình thức VOD ( hệ thống phát video theo yêu cầu cho phép người xem trải nghiệm phim mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị và chủ động lựa chọn) thay vì chờ qua dịch đến 90 ngày để chiếu dự án này ở rạp, theo Variety. Với giá thuê khá đắt là 19,99 USD (gần 467.000 đồng) trong vòng 48 giờ, bộ phim về những chú quỷ lùn yêu nhạc đã trở thành lựa chọn cho nhiều hộ gia đình và đến hiện tại theo như thông báo của Universal, hãng đã thu về hơn 100 triệu USD nhờ tác phẩm này.

Ông Jeff Shell cho biết: "Kết quả có được của phim Trolls world tour vượt quá mong đợi của chúng tôi và cho thấy tiềm năng của dịch vụ VOD". Đồng thời ông hứa hẹn: "Khi nào các rạp tái mở cửa, chúng tôi dự kiến sẽ chiếu tác phẩm này ở cả hai định dạng". Theo đó, hai định dạng mà doanh nhân này đề cập đó là vừa chiếu theo hình thức VOD, vừa chiếu ở rạp. Variety cho biết các nhà đầu tư đã không đợi tình hình rạp chiếu "phục hồi" trong thời gian tới mà gấp rút chọn cách để tác phẩm hoạt hình này đến với khán giả sớm nhất có thể. Phát biểu của người đứng đầu NBCUniversal đã khiến cho CEO của chuỗi rạp chiếu AMC "phật ý" và ông đã thảo ra một bức thư dài để gửi đến bà Donna Langley để bày tỏ ý kiến về lời lẽ của ông Jeff Shell.

Doanh nhân 65 tuổi bực bội: "Chúng tôi thật thất vọng với bình luận của Jeff và chúng tôi không có lựa chọn nào cả. Do đó, chúng tôi sẽ không chiếu bất kỳ tác phẩm nào của hãng Universal ở Mỹ, châu Âu và cả khu vực Trung Đông". Với quyết định trên từ phía AMC, vốn là nơi bảo trợ cho rất nhiều dự án điện ảnh lớn trên thế giới đến với công chúng, Universal đang đứng trước tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Thứ nhất, theo như thông báo từ phía AMC, nghĩa là sau khi hết dịch, Trolls world tour sẽ không được chiếu tiếp tục ở hệ thống rạp này. Thứ hai, còn rất nhiều dự án đang trong tình trạng "đắp chiếu" chờ ngày xuất xưởng của Universal như Fast & Furious 9 (chiếu ngày 2.4.2021), phim hoạt hình Minions: The Rise of Gru (ngày 2.7.2021), Sing 2 (ngày 22.12.2021) và cả bom tấn khủng long Jurassic World: Dominion sẽ ra rạp vào tháng 7.2021 cũng sẽ không được chiếu tại hệ thống AMC.