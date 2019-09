Cô gái khỏa thân trên nóc phố cổ Hội An: Hành động phản cảm, đáng lên án

Cô gái được cho là người mẫu tự do có nick Facebook Trần Mai Hương khỏa thân quay clip trên nóc phố cổ Hội An

Mới đây, một đoạn clip dài khoảng 25 giây do cô gái có nick Facebook tên Trần Mai Hương đăng tải về việc cô này khỏa thân cầm nón che vòng một rồi "diễn" trên nóc nhà ở phố cổ Hội An kèm với dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em”.

Đoạn clip sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Hầu hết cộng đồng mạng xã hội đều lên án, chỉ trích hành động phản cảm, nhố nhăng của cô gái này.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên sáng nay 19.9, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An, cho biết ông cũng mới tiếp nhận thông tin sáng nay. Hiện đang tiến hành xác minh rõ cụ thể địa điểm cô gái này khỏa thân rồi "biểu diễn" là ở đâu tại phố cổ. Đồng thời, tiến hành xác định nhân thân của cô này có phải là người mẫu, diễn viên hay không?

Theo ông Lanh, đơn vị cũng đã làm văn bản gấp gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam cũng như Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam. Vụ việc cũng đã báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan chức năng TP.Hội An. Bên cạnh đó đã kiến nghị lên Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam vào cuộc cùng với Phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An để làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Lanh, di sản văn hóa Hội An là di sản văn hóa thế giới, là di sản quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng bị lên án. Dù đây là hình ảnh đẹp của người mẫu, hoa hậu đi chăng nữa nếu đem khoe trên nóc phố cổ thế này thì sẽ không còn đẹp nữa rồi, nó đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn, cái thiêng của người dân Hội An và bạn bè Hội An khắp nơi.