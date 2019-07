Cơ hội cho phim chân dung âm nhạc Việt

Với nền điện ảnh thế giới , phim tiểu sử nhân vật nổi tiếng, các huyền thoại, tài danh trong lĩnh vực âm nhạc là một "mỏ vàng" để các nhà làm phim thỏa sức khai thác. Trước Elton John với phim Rocketman, đã có nhiều huyền thoại âm nhạc trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà làm phim. Không chỉ là câu chuyện cuộc đời, góc khuất riêng về người nghệ sĩ, những tác phẩm điện ảnh này còn ngập tràn những khoảnh khắc âm nhạc thăng hoa. Những bộ phim như thế có thể kể đến như: John Lennon với phim Nowhere Boy, Tina Turner - phim What's Love Got to Do with It, Bob Dylan - I’m Not There, giọng ca chính của ban nhạc huyền thoại Queen - Freddie Mercury với phim Bohemian Rhapsody, Johnny Cash - Walk the Line, Ray Charles - Ray, Édith Piaf - La Vie en Rose, Dalida - Dalida... Chân dung các nhà soạn nhạc cổ điển cũng đã lên phim như Mozart (phim Amadeus), Beethoven (Immortal Beloved)...