Phim Việt chinh phục đỉnh mới

Với số lượng 14 phim Việt ra rạp tính đến tháng 5.2019 (do tháng 6 không có phim Việt ra rạp), nhà phát hành CGV cung cấp số liệu tổng doanh thu là 715 tỉ đồng, đạt mức trung bình 51 tỉ đồng/phim. Con số này tăng vượt bậc so với 18,8 tỉ đồng/phim năm 2018 và 22 tỉ đồng/phim năm 2017. Phim nội chiếm 34% thị phần ở VN nửa đầu năm, cao hơn so với con số 23% của năm ngoái. Trong 4 tháng đầu, tỷ lệ này lên đến 40%.

“4 năm qua, doanh thu của phim điện ảnh Việt mỗi năm chỉ khoảng 750 tỉ đồng, còn hiện tại đã tăng rất cao. Chắc chắn mức này sẽ bị phá sâu trong năm nay. Dấu hiệu tích cực này chứng tỏ thị trường đang tăng trưởng ấn tượng”, đại diện CGV nhận định.

tin liên quan Phim Việt remake phim Việt gây sốt Có thể thấy, phim Việt những tháng đầu năm 2019 đã có sự bứt phá ngoạn mục về mặt doanh thu, tạo nên những kỷ lục phòng vé như: Hai Phượng (200 tỉ đồng, cả trong và ngoài nước), Cua lại vợ bầu (193 tỉ đồng), Lật mặt 4: Nhà có khách (115 tỉ đồng tại thị trường VN), Trạng Quỳnh (100 tỉ đồng)... Nhiều phim còn thẳng tiến ra thị trường nước ngoài, bán bản quyền trên kênh chiếu phim trực tuyến toàn cầu Netflix. Hai Phượng và Lật mặt 4: Nhà có khách lần lượt chinh phục các thị trường điện ảnh lớn như Mỹ, Úc, Canada... cho thấy những tiến bộ nhất định của chất lượng phim Việt. Một số phim khác đạt doanh thu khả quan ở mức 70 - 80 tỉ đồng là Chị trợ lý của anh, Chị Mười Ba...

Nếu nhìn lại từ năm 2014 đến 2018, chỉ có 4 phim cán mốc trăm tỉ là Em chưa 18 , Siêu sao siêu ngố, Em là bà nội của anh và Để Mai tính 2 thì sẽ thấy sự bùng nổ về doanh thu của phim Việt trong đầu năm nay.

Kỳ vọng thị trường vẫn tăng nhiệt

Nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt cho rằng khi số lượng rạp chiếu hiện đại ngày càng nhiều, trải khắp đất nước thì doanh thu phim Việt sẽ còn cao hơn nữa và có những kỷ lục mới được thiết lập. “Nhiều thể loại phim tưởng khó ăn ở thị trường VN như phim hành động thì lại đem đến kỷ lục bất ngờ nhất về lượng khán giả kéo đến rạp. Như phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân là tác phẩm thuần hành động hiếm hoi vẫn hút khách. Bên cạnh đó, phong cách hài đan xen bi kịch trong Cua lại vợ bầu có thể sẽ được nhiều nhà làm phim theo đuổi trong thời gian tới”.

Có thể thấy những tác phẩm thành công nửa đầu năm 2019 đều được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc. “Các nhà làm phim nên nhớ: hiện đã hết thời tung ra các bộ phim hời hợt, kém chất lượng, rồi ngồi chờ hốt bạc”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định. Mùa cuối năm, những tác phẩm đang được chờ đợi cũng là những tác phẩm được kỳ vọng về mặt chất lượng cả nghệ thuật và kỹ thuật. Có thể kể các phim: Mắt biếc - Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh , phát hành tháng 12; Chị chị em em - phim đầu tay của đạo diễn Kathy Uyên, mang màu sắc tâm lý ly kỳ, lần đầu kết hợp diễn xuất giữa 2 ngôi sao Thanh Hằng và Chi Pu, chiếu vào dịp Noel; Anh trai yêu quái (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng), Hoa hậu giang hồ (đạo diễn Lương Mạnh Hải)...

Tuy nhiên, dù có doanh thu “khủng”, nhưng chất lượng phim Việt trong nửa đầu năm 2019 nhìn chung không quá nổi bật, đây chính là điều khiến nhiều người băn khoăn cho sự ổn định cũng như đường dài của điện ảnh Việt. Bà Bích Liên, chủ rạp Mega GS, nhà sản xuất phim của Hãng Sóng Vàng, cho biết: “Khán giả VN chưa bao giờ ngừng ủng hộ các tác phẩm điện ảnh nước nhà, nhưng công chúng chắc chắn sẽ quay lưng khi lỡ mua vé xem quá nhiều phim dở nấp dưới sự tô vẽ hào nhoáng của bộ phận PR, truyền thông phim”. Thật vậy, nửa đầu năm 2019, màn ảnh Việt vẫn có nhiều bộ phim “thảm họa”, gây thất vọng lớn như Xóm trọ 3D: Cung tâm kế, Tình đầu thơ ngây, Vô gian đạo, Cuộc gọi định mệnh, Cà chớn anh đừng đi, Táo quậy, Yolo - Bạn chỉ sống một lần... Các phim này ra rạp và mất hút không kèn không trống, doanh thu lỗ do yếu về dàn dựng, cách kể chuyện.