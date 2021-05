Cơn sốt 'hoàng tử lo-fi' Keshi

Một trong những sáng tác đầu tay If you’re not the one for me, who is được Keshi gửi tới một cuộc thi nhỏ trên fanpage Jojo Reddit. Nhận được nhiều phản hồi, anh có thêm động lực và niềm vui chia sẻ nhạc của mình. Để sau đó là những ca khúc như Over u, just friends thu về lần lượt 7 triệu và 9 triệu lượt stream trên Spotify (năm 2017). Một năm sau, EP (đĩa mở rộng, nhiều bài hơn đĩa đơn nhưng chưa đủ để gọi là album) The Reaper cùng ca khúc Like i need you giúp Keshi gây được tiếng vang.