‘Công chúa J-pop’ Hikaru Utada ‘gây sốt’ khi tung MV quay trong phòng khách

Hikaru Utada chia sẻ với báo Japan Today ngày 2.8 rằng MV mới có tên Time và mọi khâu đều được thực hiện trong nhà riêng ở London (Anh), trong đó các cảnh quay chủ yếu ở phòng khách và phòng làm việc của nữ ca sĩ. Hikaru Utada kể ê-kíp có 3 phụ nữ (kể cả nữ ca sĩ) đảm trách hết mọi việc. Mọi người đều tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 của nhà chức trách.

Hikaru Utada cho biết hình ảnh trong MV Time là tổng hợp các cảnh nữ ca sĩ ngồi trên ghế sofa, nhảy múa trong phòng khách và những hình ảnh được xử lý bằng các phần mềm đồ họa.

Báo Japan Today nhận xét MV mới của nữ ca sĩ khắc họa niềm rung cảm cô đơn nhưng vẫn mang đến sức mạnh lạc quan, giống như giọng ca của Hikaru Utada và sự pha trộn giữa ánh sáng dịu và những chùm màu sắc rực rỡ trong suốt video.

Một cư dân mạng viết: “Dù biết video chỉ quay thoáng qua nhà của Hikaru Utada nhưng tôi vẫn xem đi xem lại video này nhiều lần cho thỏa lòng”. Có người hâm mộ bình luận rằng MV mới gợi nhớ đến ca khúc đình đám Automatic vào năm 1998, tạo nên làn sóng ủng hộ cuồng nhiệt nữ ca sĩ ở Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác. Đó là thời điểm phong cách âm nhạc của Hikaru Utada pha trộn giữa R&B, dance-pop, khác với nhiều tác phẩm thử nghiệm sau này.

Sau album tiếng Anh đầu tay First love (phát hành năm 1999) khá thành công, album thứ hai của Hikaru Utada có tên gọi This Is The One (ra mắt vào cuối tháng 3.2009) lọt vào bảng xếp hạng Billboard top 100 của Mỹ vào cuối tháng 5.2009.