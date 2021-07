Cuộc phỏng vấn vợ chồng hoàng tử Harry và phim về Britney Spears được đề cử Emmy

Bộ phim Framing Britney Spears (dài 74 phút) do The New York Times sản xuất chiếu trên nền tảng Hulu hồi tháng 2.2021 được đề cử 2 hạng mục Emmy, trong đó có Phim tài liệu hay nhất. Britney Spears đã sống dưới sự quản thúc của cha cô kể từ năm 2008, khi cô phải nhập viện điều trị tâm thần. Tháng 6.2021, cô nói với tòa án Los Angeles (Mỹ) rằng quyền giám hộ này đang bị cha cô lạm dụng và muốn kết thúc nó.