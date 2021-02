Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sắp xuất bản tiểu thuyết trinh thám

Tiểu thuyết trinh thám do cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhà văn nổi tiếng người Canada Louise Penny đồng sáng tác có tựa đề State of Terror. Tác phẩm xoay quanh một vị ngoại trưởng mới nhậm chức, phải đối mặt với nhiều vấn đề chính trị phức tạp như khôi phục vị thế nước Mỹ sau nhiều năm mất tiếng nói trên trường quốc tế hay làn sóng khủng bố , bạo loạn đe dọa đến trật tự thế giới Tiểu thuyết được nhà xuất bản Simon & Schuster và St. Martin’s Press phát hành, dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 12.10.

Trong thông cáo báo chí, hai nhà xuất bản gọi State of Terror là "sự hợp tác độc đáo giữa hai người bạn lâu năm và đam mê nghệ thuật kể chuyện trinh thám". Nhà văn Penny tiết lộ để chuẩn bị cho cuốn sách, bà đã tìm hiểu kinh nghiệm làm việc và những lo lắng của Hillary Clinton khi còn làm Ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama . "Chúng tôi trò chuyện về thời gian giữ chức Ngoại trưởng của bà ấy. Cơn ác mộng tồi tệ nhất bà ấy từng trải qua là gì? 'State of Terror' chính là câu trả lời", tác giả người Canada chia sẻ.

Trước khi rẽ hướng sang viết tiểu thuyết, Hillary Clinton đã xuất bản 7 cuốn sách. Trong đó, có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như hồi ký Living History (2003), Hard Choices (2014) xoay quanh quãng thời gian bà làm việc dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama , What Happened (2017) trải lòng về thất bại trước cựu Tổng thống Trump trong cuộc chạy đua vào nhà Trắng năm 2016. Năm 2018, phu quân của Hillary Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton , cũng bắt tay vào viết tiểu thuyết. Ông hợp tác với tiểu thuyết gia James Patterson để ra mắt tác phẩm The President is Missing.