Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát: Từ truyền hình đến siêu sao điện ảnh Hồng Kông

Tuy nhiên, nhiều bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông, như Massage Girls (1976), Bed for Day, Bed for Night (1977) và Miss O (1978) chỉ mang lại cho ông danh tiếng “thuốc độc phòng vé”. Mãi đến năm 1986, Châu Nhuận Phát mới đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất cũng như thành công thương mại trong bộ phim Bản sắc anh hùng (A Better Tomorrow) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Kể từ đó, hình ảnh Châu Nhuận Phát như một ngôi sao điện ảnh lớn, một diễn viên tài năng được tung hô trên các phương tiện truyền thông. Vậy điều gì đã giúp Châu Nhuận Phát xây dựng danh tiếng diễn viên tài năng?