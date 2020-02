Đại thắng Grammy, Billie Eilish sẽ có buổi diễn đặc biệt tại Oscar 2020

Lễ trao giải Oscar 2020 đang đến gần, bên cạnh nhiều tên tuổi diễn viên được dự đoán sẽ "hâm nóng" sân khấu buổi lễ (năm nay không có người dẫn chương trình) thì sự có mặt của giọng ca trẻ Billie Eilish cũng khiến người hâm mộ bất ngờ.

Billie Eilish sẽ xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2020. Nữ ca sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã thông báo sự kiện này đến người hâm mộ trên các trang mạng xã hội . Theo đó, giọng ca When we all fall asleep, where do we go? sẽ có một tiết mục "biểu diễn đặc biệt" bên cạnh các tiết mục khác trong chương trình trực tiếp thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi.

Giọng ca 18 tuổi đã cùng anh trai sáng tác nhạc, viết lời cho ca khúc chủ đề của phần thứ 25 loạt phim James Bond Ảnh: Variety

Chưa xác định ca khúc Billie Eilish sẽ thể hiện tại lễ trao giải Oscar

Về ca khúc mà nữ nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong đêm trao giải Oscar vẫn còn là nghi vấn đối với người hâm mộ. Theo Reuters, tuy giọng ca xuất thân từ Los Angeles là người thể hiện ca khúc chủ đề trong phần phim mới nhất của loạt phim điệp viên James Bond mang tên No time to die nhưng không hẳn cô sẽ hát ca khúc này đêm đó.

Trước đó chủ nhân của giải Grammy 2020 danh giá được cho là sẽ biểu diễn bài hát chủ đề trong phần phim thứ 25 của sê-ri James Bond hồi tháng 1 vừa qua. Cô cùng anh trai mình là Finneas O'Connell viết lời và sáng tác nhạc cho ca khúc này. Ở tuổi 18, Billie Eilish là giọng ca trẻ nhất hát nhạc cho loạt phim điệp viên 007, bên cạnh những giọng ca đình đám trước đó như Adele, Sam Smith.

Trong hạng mục đề cử Bài hát trong phim hay nhất tại Oscar 2020 năm nay, những tên tuổi nghệ sĩ lớn sẽ biểu diễn các ca khúc chủ đề trong phim như Randy Newman, Cynthia Erivo, Chrissy Metz, Elton John và Idina Menzel trên sân khấu lễ trao giải Oscar . Thế nhưng "tiết mục đặc biệt" của Billie Eilish theo Reuters tiết lộ là nằm riêng lẻ với các giọng ca này.

Trước đó, hai ca khúc chủ đề của loạt phim James Bond là Skyfall (do Adele thể hiện) và Writing's on the wall (do Sam Smith hát) đều được biểu diễn trên sân khấu và mang về tượng vàng danh giá hạng mục Bài hát trong phim hay nhất cho các ca sĩ. Điều đáng tiếc là đề cử Oscar 2020 không gọi tên ca khúc do Billie Eilish thể hiện cho phim James Bond phần thứ 25 bởi đến tháng 4 bộ phim mới xuất xưởng, lúc này ca khúc mới ra mắt công chúng.

Sở dĩ có chuyện đáng tiếc đó là vì phần phim thứ 25 này trải qua một loạt lùm xùm khi thay thế đạo diễn, tai nạn lúc quay, dựng... trong suốt một thời gian dài. Đáng lẽ ra phim đã ra mắt khán giả vào cuối năm 2019 và hứa hẹn có chân trong cuộc đua Oscar.

Trước đây, Adele và Sam Smith từng "ẵm" tượng vàng Oscar nhờ thể hiện các ca khúc chủ đề cho các phần phim James Bond Ảnh: Reuters