‘Đường đua’ Oscar 2020 hứa hẹn nhiều bất ngờ

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc của Oscar 2020 sẽ là “cuộc đua” của Quentin Tarantino (Once upon a time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) và Clint Eastwood (phim Richard Jewell). Bên cạnh đó, Once upon a time in Hollywood, Marriage Story và Parasite được cho là sẽ cùng “chạm trán” ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.

Đạo diễn gạo cội Martin Scorsese (giữa) là ứng viên nhiều tiềm năng với ‘The Irishman’ ẢNH: GETTY IMAGES

Mức độ cạnh tranh không kém phần gay cấn là hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc với các ứng viên được dự đoán gồm: Greta Gerwig (của Little Women), Taika Waititi (với Jojo Rabbit), Anthony McCarten (The Two Popes), Steven Zaillian (The Irishman)…