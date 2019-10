'Vua sư tử' bản live action 'ngã ngựa' trên đường đua Oscar 2020

Danh sách sơ tuyển 32 phim hoạt hình được The Hollywood Reporter đăng tải gây nhiều bất ngờ cho khán giả. Các tác phẩm này sẽ được các thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Mỹ bỏ phiếu bầu để chọn ra 5 phim xứng đáng vào đề cử chính thức hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Theo danh sách công bố, có những tác phẩm đã ra mắt khán giả, song vẫn có những tác phẩm đến cuối năm mới được chiếu tại các rạp.

"Ông lớn" Disney chọn Toy Story 4, Frozen 2 và Spies in Disguise để tranh giải. Trong 3 phim trên, Toy Story 4 mang về cho Nhà Chuột doanh thu toàn cầu trên 1,1 tỉ USD, hai phim còn lại sẽ trình làng khán giả lần lượt vào tháng 11 và 12 tới. Trong khi đó, bộ phim Vua sư tử 2019 bản làm lại không được Disney chọn tham gia tranh giải gây ngạc nhiên cho khán giả. Tác phẩm này đã mang về cho hãng Disney hơn 1,64 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Bên cạnh đó, truyền thông phương Tây còn cho rằng cộng đồng người hâm mộ vẫn còn tranh cãi về việc The Lion King có phải là phim hoạt hình hay không.

Bộ phim Weathering with You của "phù thủy nỗi buồn" Shinkai Makoto, đạt doanh thu khủng trên 130 triệu USD được Nhật Bản chọn vào danh sách sơ tuyển Phim quốc tế xuất sắc Ảnh: Toho

Danh sách 32 phim hoạt hình sơ tuyển năm nay đánh dấu lần đầu tiên hãng Netflix tham gia tranh giải. Ba "con cưng" của nền tảng chiếu phim trực tuyến này là I Lost My Body, Pachamama và Klaus song cơ hội để được gọi tên theo như truyền thông dự đoán là mong manh.

Nổi bật trong danh sách sơ tuyển là những tác phẩm được phân phối bởi hãng GKIDS (đơn vị phân phối phim hoạt hình ở thị trường Bắc Mỹ) chiếm số lượng gần 1/3. Trong lịch sử, GKIDS từng 11 lần vào đề cử Phim hoạt hình xuất sắc. Năm nay, có đến 9 phim do đơn vị phát hành này đề xuất với hi vọng sẽ được gọi tên trên đường đua danh giá. Một vài tác phẩm nổi bật của GKIDS trong danh sách là Children of the Sea (phim Nhật Bản), White Snake (phim Trung Quốc ), Weathering with You (phim Nhật Bản)...

Ne Zha (Na Tra: Ma đồng giáng thế) được Trung Quốc chọn tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Tác phẩm đạt doanh thu trên 700 triệu USD phòng vé quốc tế Ảnh: Well Go USA

Giải Oscar 2020 có nhiều thay đổi trong điều kiện tranh giải dẫn đến việc những tác phẩm có thể nằm ở nhiều danh sách sơ tuyển khác nhau. Đơn cử như 2 trường hợp Weathering with You của đạo diễn Shinkai Makoto và Ne Zha của đạo diễn Sủi Cảo. Cả hai phim này đều là những bom tấn tại phòng vé quốc tế và đồng thời đều được Nhật Bản và Trung Quốc đề xuất vào danh sách sơ tuyển hạng mục Phim Quốc tế xuất sắc (trước đây là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc).

Các bộ phim hoạt hình tiêu biểu khác trong danh sách là How to Train Your Dragon: The Hidden World, Missing Link, The Secret Life of Pets 2...