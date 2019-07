'Vua sư tử': Bản hùng ca của thế giới muôn loài

Ra mắt năm 1994, The Lion King (tựa Việt: Vua sư tử) nhanh chóng thu hút công chúng và trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh dành cho trẻ em được yêu thích nhất mọi thời đại. Bản gốc của Vua sư tử được thực hiện bằng các nét vẽ thủ công, cùng tạo hình nhân vật đáng yêu đã tạo nên những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ của bao thế hệ.

Trở lại năm nay với phiên bản live-action sau thành công từ loạt siêu phẩm trước, Disney đã mạnh tay đầu tư vào công nghệ để biến mọi ngóc ngách trong phim trở nên sống động nhất có thể. Tất nhiên, sự chỉnh chu trong công tác hậu kỳ đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm độc đáo về hình ảnh so với phiên bản trước.

Bộ phim tiếp tục thuật lại những sự kiện chính khi theo chân Simba trong hành trình trưởng thành khắc nghiệt của cậu bé. Những tưởng có được một tuổi thơ ngọt ngào nhưng cuộc sống của cậu lại nhanh chóng rơi vào đen tối khi lần lượt rơi vào cái bẫy của người chú độc ác Scar. Nhằm tranh giành ngôi báu và thống trị muôn loài, Scar đã không tiếc thủ đoạn mượn Simba để giết Mufasa (cha của Simba). Trong một lần nghe lời dụ dỗ của người chú xảo quyệt, chú sư tử con đã lạc vào hẻm núi và bị đàn trâu chạy loạn suýt giẫm chết. Để giữ được mạng sống của con trai, Mufasa đã hi sinh. Bất ngờ, hung thủ giết vị vua đáng kính chính là anh ruột.

Vùng đất Pride Rock được tái hiện chân thật trên phim Ảnh: Disney

Scar nhanh chóng thao túng tâm lý Simba khiến cậu bé nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến cha qua đời. Chú sư tử bé nhỏ rời khỏi quê nhà với sự cắn rứt và sợ hãi khi bị bầy linh cẩu truy đuổi. Người chú độc ác đã tranh thủ liên kết với băng đảng linh cẩu và một bước chiếm lấy cơ đồ của em trai. Câu chuyện cũng dõi theo Simba đến khi trưởng thành và quay về vạch trần sự thật với sự giúp đỡ của mẹ ruột và cô nàng Nala. Có thể nói, cốt truyện hoàn toàn được giữ nguyên trong phiên bản live-action.

So với tác phẩm gốc 25 năm trước, The Lion King 2019 đánh mạnh vào yếu tố kỹ xảo. Được biết, Disney đã ứng dụng công nghệ CGI (Computer-generated imagery). Đây là công nghệ xử lý và thiết kế đồ họa trên máy tính, được xem là xu hướng làm phim được ưa chuộng hiện nay. Với công nghệ này, mọi phân đoạn trong Vua sư tử đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ngoài ra, màu sắc và chuyển động của những nhân vật trong phim cũng trở nên sinh động và trực quan. Đặc biệt, từng chi tiết, hành động nhỏ nhất trong phim như: bờm sư tử, tia lửa, sâu róm… cũng được trau chuốt. Bên cạnh đó, không gian hoành tráng của thế giới tự nhiên được phía nhà sản xuất tận dụng triệt để trong từng thước phim. Đặc biệt, cảnh bình minh, khỉ “tiên tri” ôm Simba trên đỉnh Pride Rock, hoang mạc, nghĩa địa voi… khiến người xem mãn nhãn.

Scar cùng bầy tay sai linh cẩu đã thành công trong việc sát hại Mufasa Ảnh: Disney

Về phần nội dung, mặc dù khá bám sát vào bản gốc, nhưng bộ phim đã khắc họa rõ hơn những khía cạnh tình cảm đặc biệt của các nhân vật chính. Với sự chân thực từ việc ứng dụng công nghệ, cảm xúc của Vua sư tử Mufasa và con trai Simba được kết nối một cách trọn vẹn và sống động hơn. Việc đặc tả tâm trạng của cậu bé Simba trong những tình tiết cao trào như: rơi vào bẫy ở nghĩa địa voi, gặp nguy ở hẻm núi, cô đơn trên hoang mạc, vui vẻ với bạn bè, mạnh mẽ chiến đấu vì công lý… đã giúp nhân cách hóa chú sư tử kinh điển thành công hơn. Ngoài ra, những lời thoại giàu tính triết lý của Mufasa khi đối chất với Scar, Nala khi đứng lên bảo vệ đồng loại… cũng phần nào nâng cao giá trị của bộ phim.

Xuyên suốt câu chuyện Vua sư tử, người xem đi qua nhiều căn phòng cảm xúc khác nhau. Bên cạnh các cuộc chiến và những âm mưu cao trào đã ghi dấu ấn ở bản gốc, phiên bản 2019 gây thích thú khi đặt để những tình tiết hài hước hợp lý. Chim đưa tin Zazu, lợn lòi Pumbaa và chồn đất Timon là 3 “cây hài” giúp khán giả thư giãn suốt phim. Mỗi nhân vật được xây dựng với tính cách đặc trưng như: cởi mở, lạc quan, ngớ ngẩn… nhưng điểm chung là mang lại những câu thoại cười ra nước mắt. Tính gàn dở của những nhân vật này thi thoảng còn biến đổi sang sâu sắc và trầm lắng. Tuy nhiên, ngay sau đó người xem lại bật cười vì những cú lật ngược tình huống đầy khôi hài.

Cùng với lợn lòi Pumbaa và chồn đất Timon, Simba đã vượt qua quãng đời đen tối mà Scar gieo nên Ảnh: Disney

Song, đoạn kết phim được xem là phân cảnh ý nghĩa và đáng nhớ nhất phim. Cô sư tử Nala và đàn sư tử cái được Disney khéo léo chèn thông điệp nữ quyền vào phim. Sau những áp bức và phỉ báng từ chúa tể Scar, cả đàn đã cùng Simba đứng lên tiêu diệt thế lực hắc ám. Cuộc tìm kiếm Simba để giành lại độc lập cho xứ sở muôn loài đã nói lên khát vọng tự do cao cả trước cuộc sống bị kiềm hãm của Nala.

Những xác chết của linh cẩu chất đầy mặt đất, cả quê nhà Mufasa chìm trong biển lửa, những trận chiến hừng hực khí thế giữa Scar và Simba cùng sự kết hợp với âm thanh kịch tính đã nhuốm lên một màu sắc bi tráng cho bộ phim. Mô-típ “ở hiền gặp lành” tiếp tục là điểm nhấn trong các tác phẩm của Disney...

Nhìn chung, The Lion King tiếp tục là một bất ngờ đầy màu sắc khi Disney chuyển thể từ hoạt hình sang live-action. Vua sư tử tiếp tục ghi dấu ấn với một câu chuyện về thế giới tự nhiên giàu cảm xúc và tính nhân văn. Tác phẩm The Lion King do dàn sao Hollywood đình đám thủ vai như: Donald Glover, Beyoncé, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph… Bộ phim hiện được trang bình phim nổi tiếng MIDb chấm 5.3/10 và đạt 59% trên Rotten Tomatoes.