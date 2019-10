Elton John hủy show vì lâm trọng bệnh

Ngày 26.10 (giờ địa phương), danh ca nước Anh bất ngờ thông báo đến người hâm mộ Mỹ buổi biểu diễn tối cùng ngày của ông bị hủy vì lý do không khỏe. Theo The Hollywood Reporter, danh ca 72 tuổi không tiết lộ cụ thể bị bệnh gì cũng như thể trạng của ông suy sụp tới mức nào.

Trong thông báo gửi đến những người hâm mộ lý giải việc hủy show, nam ca sĩ bộc bạch: "Với một trái tim trĩu nặng, tôi muốn nói với các bạn là người tôi tệ đến nỗi không thể biểu diễn tối nay. Tôi rất ghét việc bản thân để cho các bạn thất vọng, tôi nợ các bạn một đêm biểu diễn hăng say nhưng không may điều kiện không cho phép tôi làm điều đó. Ngày diễn sẽ được dời sang 26.3.2020. Tôi hứa sẽ hát hết mình để bù đắp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và thấu hiểu cho tôi".

Bên cạnh đó, Variety tiết lộ ngoài việc bệnh nặng, cái chết của mẹ David Furnish cũng là nguyên nhân khiến ông hủy show . Ngày 24.10, trong một buổi diễn ở thành phố Toronto (Canada), ông bất ngờ thông báo tin buồn đến người hâm mộ, sau đó hát bài Don't Let the Sun Go Down on Me để tưởng nhớ đến bà. Sau tour diễn Farewell Yellow Brick Road, ông sẽ dành thời gian cho gia đình và ở nhà tiếp tục sản xuất nhạc.