Dàn diễn viên phụ gây chú ý trong loạt phim 'Hospital Playlist'

Nữ diễn viên Kwak Sun Young xuất thân từ sân khấu nhạc kịch, trước khi rẽ hướng sang đóng phim truyền hình. Trong Hospital Playlist, cô thể hiện vai cô quân nhân Lee Ik Sun - em gái bác sĩ Lee Ik Joon (Jo Jung Suk). Lee Ik Sun tạo sự khác biệt nhờ ngoại hình cá tính, phong cách nói chuyện nhanh như đọc rap. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, cô cũng có lúc yếu đuối, dễ xúc động.

Ban đầu, Lee Ik Sun hẹn hò lén lút với bác sĩ Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho), tạo ra những tình huống "dở khóc dở cười" cho bộ phim. Đến giữa phần 2 của Hospital Playlist, cô chia tay bạn trai với lý do đã phải lòng người mới trong lúc sang Anh du học. Không còn dáng vẻ hài hước, Kwak Sun Young gây xúc động khi lột tả hình ảnh Lee Ik Sun đau lòng rời xa người mình yêu.

Vào vai bác sĩ thực tập Do Jae Hak, nam diễn viên Jung Moon Sung mang đến loạt khoảnh khắc "tấu hài", khiến người hâm mộ Hospital Playlist cười nghiêng ngả. Trong phim, Do Jae Hak không bao giờ bỏ qua cơ hội "cà khịa" người thầy của mình là bác sĩ Kim Jun Wan. Anh chàng cũng ghi dấu ấn với tính cách tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ đàn em trong bệnh viện.

Jung Moon Sung là diễn viên phụ quen mặt với khán giả Hàn Quốc. Anh từng xuất hiện trong phim truyền hình The Legend of the Blue Sea (2016), Prison Playbook (2017), The Cursed (2020)... Sau khi hoàn thành Hospital Playlist, Jung Moon Sung sẽ tái xuất bằng hai dự án phim mới là The Veil và The Cursed: Dead Man's Prey.