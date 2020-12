Đánh thức phế tích

Ông Huy cho biết dinh thự họ Vi hiện hầu như chỉ còn là phế tích do bị tàn phá trong chiến tranh biên giới nhưng vẫn còn sót mấy cổng lớn rất đẹp. Mặc dù vậy, ông đang ấp ủ rất nhiều ý tưởng về phát huy giá trị di tích này. “Nó mang trong mình câu chuyện họ Vi và thất tộc thổ ty là những người và dòng họ xưa từng được cử trấn ải biên giới từ thế kỷ 15. Họ đã tham gia giữ biên cương cho tới Cách mạng Tháng Tám”, ông nói.

Xa hơn nữa, PGS-TS Nguyễn Văn Huy nhắc tới di tích quốc gia Yên Tử. Di tích này hiện đang trong quá trình làm hồ sơ trình UNESCO để được xét duyệt công nhận di sản thế giới . Tại đây cũng còn rất nhiều phế tích xưa như nền móng, bờ kè… của chùa, tháp, am được ghi lại trong tư liệu như am Dược, am Diêm, am Hoa, am Thiền Định, am Lò Rèn, chùa Xếp, chùa Quốc Dưỡng, khu tháp sau chùa Hoa Yên... Hoặc theo ông Huy, các phế tích ở Thành nhà Mạc (Tuyên Quang, Cao Bằng) cũng có thể phát huy làm du lịch văn hóa lịch sử.