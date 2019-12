Đạo diễn gốc Việt tranh giải quốc tế với phim tài liệu về Lý Tiểu Long

Đạo diễn Bảo Nguyễn sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế tại Đại học New York (Mỹ) và thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành phim tài liệu tại The School of Visual Arts (New York, Mỹ). Anh từng làm nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng như Live From New York!, Once in a Lullaby..., giữ vai trò đạo diễn hình ảnh cho bộ phim Saigon Yo! và đã đạo diễn bộ phim kinh dị Ám ảnh chiếu rạp VN vào năm 2016.