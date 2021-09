Đạo diễn Ridley Scott xác nhận thực hiện 'Võ sĩ giác đấu' phần tiếp theo

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Empire mới đây, nhà làm phim kỳ cựu xác nhận thông tin phần tiếp theo của phim Võ sĩ giác đấu đang rục rịch sản xuất. Võ sĩ giác đấu 2 đang trong quá trình hoàn thành kịch bản. Đạo diễn Ridley Scott nói: "Hiện giờ kịch bản (phần tiếp theo) của Võ sĩ giác đấu đang viết". Trong tác phẩm năm 2000, ông ngồi ghế chỉ đạo, không viết kịch bản tác phẩm.

Phim Võ sĩ giác đấu 2 nối liền tuyến truyện phần đầu . Ở phần một, võ sĩ La Mã Maximus (Russell Crowe đóng) vì bị hại nên lâm vào cảnh nhà cửa ly tán, bản thân nhiều lần rơi vào các đấu trường sinh tử. Ông đã cứu Lucilla (Connie Nielsen), con gái của Hoàng đế La Mã Aurelius và con nàng là Lucius khỏi tay người em trai tàn độc của cô, kẻ nắm giữ ngai vàng La Mã là Commodus ( Joaquin Phoenix ). Phần tiếp theo sẽ tập trung vào câu chuyện của hai mẹ con Lucius.

Phim Võ sĩ giác đấu thành công vang dội ở khía cạnh thương mại lẫn giải thưởng hàn lâm Ảnh: DreamWorks Pictures

Cũng theo tiết lộ của đạo diễn, ông sẽ bắt tay vào thực hiện Võ sĩ giác đấu 2 khi mà dự án chính kịch, lịch sử Kitbag kể về nhà chính trị, quân sự Napoleon Bonaparte hoàn thành. "Khi tôi làm xong dự án về Napoleon Bonaparte, tôi sẽ bắt tay vào chỉ đạo Võ sĩ giác đấu 2", Ridley Scott tâm sự.

Biên kịch Peter Craig (viết kịch bản phim The Batman) đảm nhận kịch bản dự án mới này. Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Joaquin Phoenix và Jodie Comer. Dự án Võ sĩ giác đấu 2 đánh dấu lần tái hợp tác giữa Jodie Comer và đạo diễn Ridley Scott khi cô đã đóng trong phim The Last Duel của ông.

Ra mắt năm 2000, tác phẩm Võ sĩ giác đấu của Ridley Scott thành công vang dội tại phòng vé lẫn giải thưởng phim ảnh hàn lâm. Phim thu về tổng doanh thu toàn cầu trên 465,3 triệu USD, là một trong những phim ăn khách nhất năm 2000. Tại mùa giải Oscar 2001, phim thắng 5 giải bao gồm Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Russell Crowe. Ở tuổi 83, Ridley Scott vẫn miệt mài sáng tạo. Ngày 15.10 tới, phim The Last Duel sẽ ra mắt khán giả tại Mỹ và phim House of Gucci cũng do ông chỉ đạo sẽ chiếu vào ngày 24.11.