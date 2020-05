‘Võ sĩ giác đấu’ sau 20 năm: Người 'ẵm' Oscar, người hôn nhân tan vỡ

Tác phẩm được chấm 77% trên Rotten Tomatoes, giúp cho DreamWorks thu về trên 460,5 triệu USD toàn cầu. Đồng thời, bộ phim nhận "mưa lời khen" của giới phê bình này giành 5 giải Oscar tại mùa giải lần thứ 73 (bao gồm Phim hay nhất năm), 4 giải BAFTA tại mùa giải lần thứ 54 (có Phim hay nhất). Dàn diễn viên của phim, trong đó hai tài tử Russell Crowe và Joaquin Phoenix liên tục gặt hái thành công trên đường diễn xuất sau khi tham gia tác phẩm.

Russell Crowe: Phim vận vào đời

Tài tử Russell Crowe vào vai Maximus trong Võ sĩ giác đấu Ảnh: DreamWorks

Trong Võ sĩ giác đấu, tài tử sinh năm 1964 vào vai đấu sĩ Maximus, người được hoàng đế La Mã Marcus Aurelius trọng dụng, coi như con nhưng rủi thay lại bị hãm hại, khiến anh rày đây mai đó, tham gia đấu trường cùng những nô lệ khác. Khi nhận vai này, tài tử khi ấy 36 tuổi, vẻ rắn rỏi cùng khả năng diễn xuất chân thật giúp Russell Crowe hoàn thành xuất sắc vai diễn một anh hùng rơi vào bi kịch khi cửa nát nhà tan. Nhờ vai Maximus, ông bố hai con "ẵm" tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Có thể thấy, tác phẩm đã đưa tên tuổi ngôi sao người New Zealand được biết đến rộng rãi khi đó.

Nam nghệ sĩ sau khi rũ bỏ hình tượng người hùng trên màn ảnh lại được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chú ý khi tiếp tục diễn xuất sắc trong phim A Beautiful Mind (2001). Russell Crowe nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar 2002 và là nam nghệ sĩ thứ chín ở Hollywood nhận 3 đề cử ở cùng hạng mục trong sự nghiệp diễn xuất (phim được gọi tên trước đó là The Insider - 1999). Ngoài phim chính kịch, sử thi, từ năm 2000, ông còn thử sức ở nhiều tác phẩm ở các thể loại khác và được biết đến rộng rãi như Cinderella Man (2005), Robin Hood (2010), thể loại nhạc kịch có phim Les Misérables (2012), thể loại khoa học viễn tưởng có Man of Steel (2013), Noah (2014).

Nam diễn viên trên sân khấu nhận giải Oscar năm 2001 Ảnh: Shutterstock

Chuyện hôn nhân và tình yêu của tài tử phim Võ sĩ giác đấu cũng nhiều chông gai như trên màn ảnh. Ông từng cặp kè nhiều bóng hồng ở Hollywood trước khi về chung nhà với nữ diễn viên người Úc Danielle Spencer năm 2003. Thế nhưng đến năm 2018, ông ly hôn vợ. Cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm để lại cho hai người 2 con chung nay đã khôn lớn, đồng thời để lại cho Hollywood một câu chuyện hôn nhân dẫu đẹp nhưng buồn.

Joaquin Phoenix: ‘Phượng hoàng’ gần 20 năm mới cất cánh

Joaquin Phoenix trong Võ sĩ giác đấu Ảnh: DreamWorks

Mặc dù không có duyên với các giải thưởng điện ảnh nhiều như "đàn anh" Russell Crowe, nhưng xét về sự nghiệp diễn xuất và cống hiến, Hollywood không thể bỏ quên "phượng hoàng" Joaquin Phoenix (phoenix trong tiếng Anh là phượng hoàng). Trong Võ sĩ giác đấu, anh vào vai Commodus, con trai của hoàng đế Marcus Aurelius, người không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả giết cha, hãm hại người giỏi hơn mình để giành ngôi. Vai diễn dữ tợn này của tài tử sinh năm 1974 giúp anh nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar nhưng lại không thắng giải.

Từ Võ sĩ giác đấu, hôn phu của kiều nữ Rooney Mara (hai người quen nhau năm 2013 khi đóng chung Her và đính hôn tháng 7.2019) tập trung sự nghiệp cao độ vào dòng phim độc lập, nghệ thuật và đòi hỏi nhiều kỹ thuật diễn xuất khắt khe. "Tắc kè hoa" trong diễn xuất Joaquin Phoenix sau Gladiator đã tham gia những tác phẩm "nặng đô" như The Master (2012), The Village (2004), Her (2013), Inherent Vice (2014), You were never really here (2017)...

Năm vừa rồi, tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC nhưng không thuộc "vũ trụ điện ảnh mở rộng DC" là Joker (Todd Phillips chỉ đạo) có anh đóng chính giúp tài tử lần đầu tiên chạm tay đến tượng vàng Oscar sau ngần ấy năm diễn xuất kể từ lần hợp tác với Ridley Scott . Song trước đó không thể không kể đến "điểm sáng" trong nghiệp diễn của nam tài tử: nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2017 nhờ phim You were never really here. Những sao khác góp mặt trong Võ sĩ giác đấu năm nào cũng có sự nghiệp vinh quang tại Hollywood.

Nam diễn viên người Mỹ gốc Benin (một quốc gia ở Tây Phi) Djimon Hounsou vào vai Juba, một nô lệ, bạn đồng hành và sau này trở thành trợ thủ của Maximus trong Võ sĩ giác đấu. Sau tác phẩm này, nam diễn viên sinh năm 1964 tiếp tục xuất hiện trong một số phim nổi bật như Blood diamond (2006, đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio - ảnh phải), Fast & Furious 7 (2015); trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel, nam nghệ sĩ đóng trong Guardians of the Galaxy (2014), Captain Marvel (2019)... Ảnh: DreamWorks/Warner Bros.

Không thể không kể đến nhân vật Gracchus do nam diễn viên Derek Jacobi đóng, người liên tục "đối chất" với tên bạo chúa Commodus và chống lại những chính sách độc tài của hắn ta trong Võ sĩ giác đấu. Ông còn tham gia nhiều phim ở các thể loại khác nhau như The King's Speech (2010), Cinderella (2015), Murder on the Orient Express (2017), Tolkien (2019)... Ảnh: DreamWorks/Searchlight Pictures

Kể từ khi đóng vai chị gái của tên bạo chúa Commodus là công chúa Lucilla, nữ diễn viên Đan Mạch Connie Nielsen thời gian gần đây xuất hiện trong "vũ trụ phim" DC như các phim Wonder Woman (2017), Justice League (2017) và Wonder Woman 1984 (2020). Ảnh: DreamWorks/DC