Đệ trình UNESCO hồ sơ nghề làm tranh Đông Hồ

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện ký hồ sơ.

Theo Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, nghề tranh Đông Hồ (xã Song Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) khởi dựng khoảng thế kỷ 17. GS-TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia , cho đây là “dòng tranh dân gian tiêu biểu nhất ở Việt Nam”. Tranh được in bằng tay và có thể sản xuất số lượng lớn bằng giấy dó, màu sắc in tranh có nguồn gốc tự nhiên như than xoan, hoa hòe, quả dành dành, sỏi son... Nghề làm tranh Đông Hồ đang cần bảo vệ khẩn cấp, do tập quán chơi tranh không còn phổ biến như trước đây, đa phần các hộ làm tranh ở Đông Hồ đã chuyển sang làm hàng mã.