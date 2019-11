Hồ sơ UNESCO cho màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Tại hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia (VICAS) và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 1.11, nhiều báo cáo phân tích cho thấy giá trị của dòng tranh này. GS-TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cho đây là “dòng tranh dân gian tiêu biểu nhất ở VN”. Tranh được in bằng tay và có thể sản xuất số lượng lớn. Giấy dó in tranh dai và bền, được phủ điệp tạo độ cứng xốp, chổi lá thông quét điệp tạo đường quét tự nhiên với màu trắng và ánh lấp lánh. Màu sắc in tranh là màu tự nhiên như: đen từ than xoan, vàng từ hoa hòe hay quả dành dành, đỏ từ bột sỏi son…