Đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ trong dịch Covid-19 có hợp lý?

Trong công văn gửi Bộ LĐ-TB-XH mới đây, Bộ VH-TT-DL cho rằng lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề do tác động của dịch Covid-19 , nhưng tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Trong đó, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn gần như không thể hoạt động do không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người. Để tháo gỡ khó khăn cho nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch , Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ LĐ-TB-XH, đồng thời kiến nghị Thủ tướng, cho bổ sung hai đối tượng này vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.