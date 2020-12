Điểm sáng giữa thị trường album nhạc Việt

Nằm trong số ít sản phẩm album được thực hiện bài bản và cho thấy sự đột phá, album Human vừa ra mắt của Tùng Dương, được coi là album “nguyên bản” thứ 5 của anh, tiếp nối Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương, Li ti, Độc đạo, ra đời từ một ý tưởng thống nhất với các bài hát được sáng tác và lựa chọn riêng. Mang màu sắc progressive rock, Human gồm những ca khúc có nội dung mang tính thống nhất, xoay quanh hành trình của con người sống trên thế gian, cho thấy sự đầu tư lớn về chất xám lẫn kinh phí. Cùng với những cộng sự trong nước, Tùng Dương mời nghệ sĩ trống gạo cội người Pháp Stephane Galland và kỹ sư âm thanh Christian Wright, người làm việc tại hãng đĩa danh tiếng Abbey Road Studio (Anh) thực phần master (khâu cuối cùng trong quá trình thu âm) cho album. “Làm album với tôi không bao giờ lãi được vì chi phí đầu tư rất lớn, tới hàng tỉ đồng”, Tùng Dương chia sẻ.

Cũng trong tháng 12, Con đường không tên - album thứ 6 của ban nhạc Bức Tường vừa được ra mắt đồng thời đánh dấu chặng đường mới của ban nhạc với việc lựa chọn ca sĩ Phạm Anh Khoa là người tiếp nối vị trí vocal của cố nhạc sĩ Trần Lập. Album gồm 10 bài hát mới tiếp nối phong cách modern rock, do Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà viết sau giai đoạn nhạc sĩ Trần Lập ra đi, được hòa âm và thu âm trực tiếp vào mùa hè 2020. Trước live concert The Veston từng được dự kiến diễn ra tại Đà Lạt, ca sĩ Hà Anh Tuấn phát hành album Cuối ngày người đàn ông một mình gồm 8 ca khúc theo phong cách acoustic.

Một trong những dự án âm nhạc mà nhiều khán giả chờ đợi là Nam Phương Hoàng Hậu được nữ ca sĩ Thu Phương và ê kíp lên kế hoạch thực hiện từ năm 2016. Dự án vừa được giới thiệu bằng việc ra mắt bộ phim tài liệu Theo dấu vàng son, trong đó ghi lại hình ảnh Thu Phương tới những nơi vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam đã ghé qua, ở lại và nơi an nghỉ của bà tại Pháp. Đó cũng là hành trình đi tìm cảm xúc của nữ ca sĩ cho album với những ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh viết về bà.

Album Con đường không tên của ban nhạc Bức Tường

Trong năm qua, một số album đã được thực hiện khá đa dạng về thể loại, phong cách như Trăng của Tố Nga, Trọn một kiếp yêu của Đức Tuấn, Love Songs 4 của Hồ Ngọc Hà , Khánh Linh’s Journey của Khánh Linh; Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà, hay của những nhóm nhạc indie như album Gió thổi mạnh của Bluemato, Họa âm xưa của Saigon Soul Revival...

Một dự án chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới là album 25 của ca sĩ trẻ Hoàng Dũng - á quân The Voice 2015 với những ca khúc do chính anh sáng tác. Khác với nhiều ca sĩ trẻ đang “chạy” theo MV, Hoàng Dũng lý giải về lý do ra mắt album: “Điều thôi thúc tôi thực hiện album là muốn khán giả thấy được những màu sắc trong âm nhạc của mình một cách đủ đầy hơn”.

Họ tìm đến những sản phẩm định dạng truyền thống kiểu như album vật lý hay đĩa CD, thậm chí băng cassette, băng cối, đĩa than… Chính vì những lẽ đó nên việc sản xuất album dù ít hay nhiều vẫn đang được duy trì Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long

Thỏa mãn nhu cầu sáng tạo

Trong khi nhiều ca sĩ hiện nay chỉ tập trung làm MV thì ngược lại một số ca sĩ vẫn chăm chỉ làm album. Nói về MV, ca sĩ Tùng Dương cho rằng, đây cũng là cách tạo hiệu ứng hình ảnh với công chúng. “MV với hình ảnh dễ đến với khán giả nhanh hơn, việc thực hiện không tốn thời gian nhiều như làm hẳn một album. Những ca sĩ MV triệu view lại dễ được đặt show, quảng cáo. Nhưng với một nghệ sĩ chọn vị nghệ thuật , tôi vẫn làm MV nhưng điều đó là chưa đủ”, Tùng Dương bày tỏ và cho biết: “Một album với loạt ca khúc mới đủ sức nặng cho tôi trong việc truyền tải thông điệp, tư tưởng âm nhạc của mình”.

Tùng Dương cho rằng người nghệ sĩ dễ bị “mòn” với việc quanh năm hát đi hát lại những ca khúc đã quen thuộc, hay những ca khúc cũ. Ngay cả những nghệ sĩ “hot” trên thế giới như Lady Gaga, Taylor Swift ... vẫn phải thực hiện album để tạo nên sức nặng với mỗi lần trở lại. “Album là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, để người nghệ sĩ được ghi nhận ở nhiều khía cạnh và cũng là để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo”, Tùng Dương chia sẻ.

“Đúng là trong những năm gần đây, đời sống âm nhạc có những chuyển dịch cơ bản. Nhiều ca sĩ ít quan tâm hơn đến việc sản xuất album mà chuyển hướng sang làm những sản phẩm dạng khác, chẳng hạn như MV”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nói. Theo đó, một trong số những nguyên nhân của sự chuyển dịch này cũng là từ thói quen nghe nhìn của công chúng thay đổi theo sự phát triển của nền tảng kỹ thuật số, những trang mạng xã hội , trang web nghe nhạc… Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu âm nhạc này, vẫn có nhóm đối tượng khán giả là người hâm mộ “ruột” vẫn theo dõi hoạt động nghệ thuật và chờ đợi những album mới của ca sĩ.

Bên cạnh đó, ở góc nhìn khác, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng còn có nhóm khán giả khác là những người đòi hỏi các sản phẩm âm nhạc có chất lượng cao. “Họ tìm đến những sản phẩm định dạng truyền thống kiểu như album vật lý hay đĩa CD, thậm chí băng cassette, băng cối, đĩa than… Chính vì những lẽ đó nên việc sản xuất album dù ít hay nhiều vẫn đang được duy trì”, ông nói.