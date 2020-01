Diễn viên Thụy Mười: 'Nghệ sĩ không ai muốn nằm giường bệnh và xin tiền từ thiện'

Cũng trong dịp trở lại với một dự án phim mới, Thụy Mười cũng có trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Quê nhà ở Long An, xuất phát điểm của Thụy Mười không mấy thuận lợi khi gia đình khá khó khăn. Bố mẹ cô đều làm nghề nông nên cuộc sống “bữa no, bữa đói” là chuyện bình thường như “cơm bữa”. Trong ký ức tuổi thơ của cô là những ngày tháng làm lụng vất vả của cha mẹ để mưu sinh cho đàn con thơ bé. Thời gian đầu, Thụy Mười bén duyên với hài dù không tin bản thân mình có thể làm được. Ở thời điểm hiện tại, cô thầm cảm ơn vì chính hài là nơi giúp cô được là chính mình. Đến khi làng hài suy yếu, Thụy Mười cũng như bao người khác, tất bật đóng phim, làm đủ công việc để sống và chờ cơ hội. Cũng may mắn, bây giờ các game show “mọc lên như nấm”, nhờ đó mà cô và các đồng nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn.