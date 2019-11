Đình chỉ thi công chùa xây lấn di tích quốc gia

Trước đó, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận thành lập chùa Linh Sâm (do hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm đại diện), tháng 8 vừa qua nhà chùa đã khởi công xây dựng chùa (chùa cũ đã bị phá) ngay cạnh bên trái đền Hữu, với kinh phí khoảng 34 tỉ đồng do một doanh nghiệp ở Hà Nội và một số người dân đóng góp. Sau khi các công trình của chùa được xây lên, nhiều người trong dòng họ Nguyễn Cảnh phản ứng vì chùa xây lấn lên phạm vi bảo vệ di tích đền Hữu. Sau khi kiểm tra, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ thi công để giải quyết.