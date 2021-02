Doanh thu phim tết ở Trung Quốc vượt 1,2 tỉ USD

Riêng 2 bộ phim (trong tổng số 7 phim tết ra rạp tại Trung Quốc) là Xin chào Lý Hoán Anh và Thám tử phố Tàu 3 lần lượt thu về 624 triệu USD và 619 triệu USD theo con số thống kê được tờ Variety cập nhật từ “gã khổng lồ” nền tảng bán vé Maoyan (Trung Quốc).

Năm mới âm lịch đã khởi đầu với một cú nổ lớn vào mùng 1 tết (12.2) với doanh thu 269 triệu USD. Khoảng 35 triệu lượt người đã đi xem phim vào ngày này, nhiều hơn ba triệu người so với năm 2019 mặc dù năm nay công suất rạp đã giới hạn 75% để ngăn chặn Covid-19, cũng như ít suất chiếu hơn do thời lượng phim dài.

Một số yếu tố đã góp phần vào sự thể hiện mạnh mẽ này. Trước hết, Trung Quốc hiện có thêm gần 15.500 rạp chiếu phim so với đầu năm 2019, và thêm 5.800 rạp chiếu phim mới vào năm 2020, bất chấp những cơn lốc nghiêm trọng của đại dịch.

Tờ Variety dẫn lại bài báo của tờ Nhân dân Nhật báo - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – nhận định rằng doanh thu phòng vé của Trung Quốc khiến “các công ty điện ảnh Hollywood và quốc tế không ngừng ganh tị”. “Thời điểm phát hành phim tết thể hiện tiềm năng to lớn của thị trường điện ảnh Trung Quốc, sự hình thành của thói quen tiêu dùng tết âm lịch, sự đa dạng hóa thể loại phim nội địa và những cải tiến rõ ràng về tiêu chuẩn, chất lượng”, bài báo viết.

So sánh doanh thu phòng vé ở Mỹ ngay thời điểm tết mới thấy 1,2 tỉ USD tiền vé ở Trung Quốc “khủng” cỡ nào mặc dù nước Mỹ không đón tết Nguyên đán như châu Á nhưng số liệu thống kê cũng cho thấy tình hình kinh doanh phim tại rạp vẫn rất èo uột do đại dịch. Hãng Reuters vừa cập nhật số liệu phòng vé, theo đó The Croods: A New Age, phần tiếp theo phim hoạt hình của hãng Universal Pictures đã thu về 1,7 triệu USD từ 1.913 rạp chiếu vào cuối tuần qua, đủ để vượt qua các bộ phim phát hành gần đây như The Little Things và Judas and the Black Messiah. Sau 13 tuần ra rạp, phần tiếp theo của The Croods thu được 50 triệu USD, có thể vượt qua Tenet (58 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong "kỷ nguyên" Covid-19. Các phim khác chỉ đạt doanh thu khá “bèo": The Little Things kiếm được 11 triệu USD trong 4 tuần ra rạp; Wonder Woman 1984 là 42 triệu USD; The Marksman chỉ 11,4 triệu USD…