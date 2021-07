Dời chòi ngắm cảnh ra xa hai cây cổ thụ nổi tiếng 'bị nhốt' ở Y Tý

Về vụ việc 2 cây cổ thụ “bị nhốt” ở thôn Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát, Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các Sở: KH-ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, VH-TT-DL và UBND H.Bát Xát, về việc điều chỉnh thi công hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã nhận được văn bản của Sở VH-TT-DL báo cáo kết quả xử lý hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên thôn Choản Thèn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có 2 ý kiến về báo cáo nói trên. Trong đó, yêu cầu Sở VH-TT-DL rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án bảo tồn, phải đảm bảo các nguyên tắc bảo tồn, tránh làm ảnh hưởng tới yếu tố gốc, giữ gìn được cảnh quan khu vực và vẻ đẹp tự nhiên; và yêu cầu xử lý các hạng mục thi công ở công viên Choản Thèn.

Cụ thể, về thi công hạng mục chòi ngắm cảnh: thống nhất di chuyển vị trí dựng chòi ngắm cảnh đến khu vực Trường tiểu học Y Tý (cách khu vực cây dẻ sồi khoảng 1,1 km), để tạo không gian trải nghiệm văn hóa cho học sinh, nhân dân và du khách khi đến với điểm du lịch.

Về hạng mục đảm bảo an toàn sau khi tháo dỡ lan can: giao UBND H.Bát Xát bố trí kinh phí xây dựng các bậc để giảm độ chênh cao giữa nền khu vực công viên Choản Thèn và kết nối đường giao thông xung quanh; tạo thuận lợi cho việc đi lại và đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.

Trong thời gian xây dựng, chính quyền địa phương thông báo, khuyến cáo đến nhân dân và du khách để đảm bảo an toàn.

Trước đó, 2 cây cổ thụ ở thôn Choản Thèn đã bị vây và rào kín bằng hàng rào kim loại, gây bức xúc trong dư luận. Khu vực này được công nhận là điểm du lịch của tỉnh, cũng là một điểm tham quan được nhiều người biết đến.