Lào Cai dừng công trình 'giam' 2 cây cổ thụ ở Y Tý

Giám đốc Sở VH-TT-DL Lào Cai Hà Văn Thắng cho biết đã cho dỡ rào ở khu vực “cây song song”. Theo ông Thắng, hàng rào không nằm trong dự án nhưng do người dân đề xuất cho an toàn vì địa điểm có ta-luy hơi cao, sợ mất an toàn khi trẻ em và người lớn đến tổ chức hoạt động. “Trước mắt, chúng tôi dừng và tính toán phương án khác phù hợp với cảnh quan và an toàn”, ông Thắng nói.