'Don’t Breathe 2' tung trailer rợn tóc gáy về cuộc đời 'ông kẹ mù'

Dự án Don’t Breathe 2 do Rodo Sayagues chỉ đạo, Fede Álvarez (đạo diễn phần đầu tiên) lui về vị trí sản xuất. Nam diễn viên Stephen Lang tiếp tục đảm nhận vai diễn cũ. Trong trailer, người đàn ông mù đã nhận nuôi một bé gái và cố gắng sống cuộc đời mới sau những điều kinh hoàng mà ông gây ra đối với một nhóm thanh niên nhiều năm về trước.

Trailer đã giới thiệu đến người xem những kẻ đột nhập vào nhà của Norman Nordstrom như bọn thanh niên năm xưa. Khi bé gái bị những người khách lạ đe đọa, một lần nữa, "con quỷ" trong Norman Nordstrom lại trỗi dậy. Trailer hé lộ nhiều phân cảnh bạo lực, Norman Nordstrom cố gắng giết chết những kẻ đột nhập vào nhà mình.

Có nhiều tranh cãi xoay quanh nhân vật của nam diễn viên Stephen Lang trong hai phần phim. Rất có thể, phần tiếp theo này sẽ cung cấp cho khán giả một cái nhìn khác về nhân vật người đàn ông mù. Chính nam diễn viên Stephen Lang cũng thừa nhận rằng nhân vật mình đóng là "thực sự phức tạp", và để đánh giả rằng đây là nhân vật chính diện hay phản diện, tốt hay xấu, các nhà làm phim trao sự trả lời lại cho khán giả. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 13.8.

Phần phim đầu tiên, tuy bị nhìn nhận là giẫm lên lối mòn của mô-típ phim làm về kẻ xâm nhập nhưng vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả đại chúng, bao gồm các nhà phê bình điện ảnh . Với kinh phí sản xuất chưa đến 10 triệu USD, phim thu về tổng doanh thu toàn cầu trên 157,8 triệu USD, trở thành một trong những phim kinh dị nổi bật của năm 2016 , sánh với các tác phẩm như Under the Shadow, 10 Cloverfield Lane, The Witch , The Invitation, Green Room...