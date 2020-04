Đuổi người thuê nhà giữa mùa dịch vì trả tiền chậm 7 ngày: Thiếu tình người

Trên mạng xã hội , đoạn clip ghi lại cảnh đôi co giữa chủ nhà và người thuê khiến dư luận quan tâm . Theo thông tin trong clip, cô gái thuê nhà cho biết bà chủ đã khóa cửa, yêu cầu trả lại nhà do thanh toán chậm trễ tiền thuê. Mặc dù thừa nhận đây là lỗi của mình nhưng cô gái cho rằng ở thời điểm bất khả kháng do dịch bệnh, thu nhập không ổn định nên mong được thông cảm. Cô gái này cũng cho biết đã thuê nhà tại đây khá lâu và chưa bao giờ thiếu tiền. Tuy nhiên, chủ nhà cho thuê lại không đồng ý, bà quả quyết chỉ làm theo hợp đồng và các điều khoản đã thống nhất giữa hai bên.