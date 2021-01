Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu: Hội tụ bản sắc, hướng tới tương lai

Theo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ do Saigon Tourist Group tổ chức sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19 giờ ngày 9.2 đến 21 giờ ngày 15.2 (tức 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 4 tết).

Linh vật của năm Tân Sửu - Trâu được thiết kế bằng ngôn ngữ mới thiên về tính tạo hình và kiến trúc, với hình ảnh những chú trâu cặm cụi cày bừa, hay những chú trâu hiền lành lững thững trên cánh đồng thể hiện sự no đủ, phồn vinh và an nhiên. Hình tượng đàn trâu còn biểu trưng cho sự phát triển vững chãi, coi trọng giá trị tinh thần và duy trì bảo tồn những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. 26 linh vật trâu được thiết kế đa dạng từ các chú nghé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện, tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường như: lá sen - linh vật cổng đường hoa, mây tre - đại cảnh tranh đồng dao, vỏ cừ tràm - linh vật ở khu nông nghiệp công nghệ cao...