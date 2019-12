Dustin Nguyễn chính thức khởi kiện nhà sản xuất vụ bị cắt vai

Sau khi tổ chức họp báo và có những động thái “phản pháo” lại nhà sản xuất và các bên liên quan của dự án phim do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn, Dustin Nguyễn cho biết đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án và cũng gửi thông báo khởi kiện đến Công ty TNHH New Arena và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam từ ngày 19.12.2019.

Dustin Nguyễn cho biết sẽ đi đến cùng và không khoan nhượng với những “ văn hóa ứng xử ” không lành mạnh trong môi trường làm phim. Trong đơn Dustin Nguyễn khởi kiện việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật kèm theo những nội dung rõ ràng, cụ thể. Được biết ngày 27.12 nhà sản xuất dự án phim này là Công ty New Arena cũng đã thông báo chính thức khởi kiện Dustin Nguyễn vì đưa những thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị này và đạo diễn Lê Văn Kiệt. Cũng như việc Dustin Nguyễn phát ngôn tại buổi họp báo đã phá vỡ cam kết bảo mật thông tin hai bên đã ký trước đó.

Dustin Nguyễn cho biết sẽ đi đến cùng vụ việc ẢNH: NVCC

Phản hồi lại việc khởi kiện của đơn vị trên, đạo diễn, diễn viên Dustin Nguyễn cho rằng việc khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín là quyền của New Arena. Nhưng việc xác định đúng sai, như thế nào thì phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án mới rõ được. Đây cũng là một cơ hội tốt để tòa án, với vài trò là bên thứ ba khách quan tham gia vào xác định tính đúng sai của vụ việc.

“Chúng tôi nhận thấy đã có rất nhiều chi tiết nêu tại đơn khởi kiện là không đúng sự thật. Đồng thời thấy rõ phía New Arena vẫn cố gắng “chối bỏ việc giao kết hợp đồng”, mặc dù không phủ nhận việc đích thân ông Cường đã in 3 bản hợp đồng đã thống nhất tất cả các điều khoản, mang sang cho Dustin ký. New Arena vẫn khẳng định 6 ngày làm việc trên thực tế của Dustin là những ngày họ cố gắng cho Dustin hợp vai diễn, trong khi trước đó không hề có bất kỳ thỏa thuận nào về việc thử vai (ngoài thỏa thuận thống nhất về hợp đồng lao động). Và New Arena cũng đã đồng ý thanh toán cho “những ngày làm việc” này.

Các vấn đề về Biên bản ghi nhận thì như đã nêu trước đó, việc chỉ đồng ý trả lương cho những ngày người lao động đã đi làm và không có bất kỳ khoản bồi thường nào khác là hành vi trái pháp luật. Việc thông tin cho dư luận và các cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi trái pháp luật là quyền và nghĩa vụ của một công dân, không thể vì đã được trả lương mà phải giữ bí mật hành vi sai trái này của phía New Arena và CGV. Chúng tôi lên tiếng là để bảo vệ những người lao động trong ngành điện ảnh nói riêng và người lao động trong các ngành nghề khác nói chung. Dù kết quả giải quyết vụ việc có như thế nào, thì ít nhất chúng tôi cũng đã chỉ ra cho mọi người thấy được các hành vi rất dối trá của phía New Arena khi “chối bỏ quan hệ lao động” trong khi người lao động đã làm việc trên thực tế; không trả lại bản hợp đồng đã ký cho người lao động. Đây là một ví dụ điển hình để người lao động Việt Nam cần cẩn thận hơn trong quá trình giao kết hợp đồng sau này để tránh trường hợp bị công ty “trở mặt” như trường hợp của tôi. Một lần nữa tôi khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận chấm dứt giải quyết tranh chấp nào giữa phía tôi và New Arena. Tôi chỉ đơn giản là nhận lương cho những ngày làm việc của mình. Phía New Arena và CGV đã yêu cầu tôi giải quyết tranh chấp tại tòa án. Đại diện của tôi chỉ thay tôi nhận quyết định thanh toán tiền lương của phía New Arena”, Dustin Nguyễn nhấn mạnh thêm.

Riêng về việc New Arena cho rằng Dustin Nguyễn đã “vi phạm cam kết bảo mật” thì anh nói rõ: “Việc New Arena nói chúng tôi vi phạm cam kết bảo mật liên quan đến Biên bản ghi nhận tại buổi họp báo là không chính xác. Tại buổi họp báo chúng tôi chỉ bàn luận các vấn đề rất chung về việc giao kết hợp đồng giữa tôi và phía nhà sản xuất, chủ yếu nói về cách hành xử không chuyên nghiệp, không nêu cụ thể tên bộ phim hay vai diễn nào, đặc biệt không hề nhắc đến Biên bản ghi nhận này. Chính luật sư của New Arena đã thông tin toàn bộ nội dung liên quan đến vai diễn viên chính, thù lao vai diễn và khoản tiền thanh toán của New Arena ngay tại buổi họp báo của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi trên cơ sở chỉ cung cấp những thông tin đúng sự thật sẽ sẵn sàng làm việc với tòa án để vụ việc này được sáng tỏ. Chúng tôi cũng muốn tòa án với vai trò xét xử sẽ xem xét để bảo vệ lẽ công bằng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm các biện pháp về mặt pháp lý cần thiết để bảo vệ, cũng như đòi lại quyền lợi chính đáng của chúng tôi” .

Luật sư Trần Việt Hùng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết nếu Dustin Nguyễn cho rằng việc bị cắt vai trước 3 ngày bấm máy khiến anh bị thiệt hại thì Dustin có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, tổn thất tinh thần cũng như buộc phía nhà sản xuất xin lỗi công khai. Theo luật sư Hùng việc xét xử sẽ dựa vào thỏa thuận (dù là thỏa thuận miệng nếu có chứng cứ), các cam kết hoặc hợp đồng được ký kết giữa các bên.