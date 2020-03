Ế ẩm show mùa dịch Covid 19, ca sĩ Cao Thái Sơn rao cho thuê nhà

Trong khi đàn em Dương Triệu Vũ bất ngờ than lỗ cả tỉ đồng về việc bị hủy sô nước ngoài thì ca sĩ Cao Thái Sơn cũng không khá khẩm gì hơn. Vừa trở về nước sau đợt lưu diễn tại Canada với Bằng Kiều, Phạm Quỳnh Anh, Minh Tuyết... giọng ca Con đường mưa than thở: " Kinh tế khắp nơi bị ảnh hưởng kinh khủng vì mọi hoạt động đang bị ngưng trệ, show diễn của ca sĩ bị hủy hàng loạt để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của khán giả nên chúng tôi cũng vô cùng khó khăn, bởi nhiều dự án lớn chuẩn bị lâu nay có khả năng phải bỏ dở".