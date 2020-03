Ế nhất 20 năm qua, ‘Onward’ chỉ thu về hơn 10 triệu USD vẫn dẫn đầu phòng vé

Góp mặt của vị trí thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là I Still Believe, bộ phim tình cảm lãng mạn đến từ hãng Lionsgate. Giống như các đối thủ khác cùng ra mắt vào cuối tuần qua, tác phẩm này thu tiền vé mở màn thấp hơn kỳ vọng của nhà sản xuất. “Đứa con tinh thần” của bộ đôi đạo diễn Andrew Erwin và Jon Erwin chỉ đem về cho hãng phim 9,5 triệu USD trong ba ngày đầu trình làng. Trái với hiệu suất không như mong muốn, tác phẩm lại nhận được những đánh giá tích cực từ phía người xem. I Still Believe nhận điểm A trên Cinema Score trong ngày đầu phát hành và được người xem trên trang Rotten Tomatoes đánh giá ở mức 99%. Nếu không ra rạp giữa mùa dịch bệnh, con số mà tác phẩm lãng mạn này thu về được dự đoán sẽ nhiều hơn thế

Ảnh: Lionsgate