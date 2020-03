Vượt mặt nhím Sonic, ‘The Invisible Man’ thống trị phòng vé Bắc Mỹ

The Call of the Wild (tựa Việt: Tiếng gọi nơi hoang dã) vừa chứng kiến phiên giảm tới 47% doanh số so với tuần mở màn. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Jack London vừa kiếm được 13,2 triệu USD từ phòng vé nội địa trong tuần thứ 2 phát hành. Hiện doanh thu trong nước của bộ phim đang đạt 45,9 triệu USD sau 10 ngày xuất xưởng. Tiếng gọi nơi doang dã cũng vừa bổ sung 11 triệu USD từ phòng vé nước ngoài, nâng doanh thu toàn cầu lên mốc 79,3 triệu USD - kết quả khá ảm đạm so với khoản ngân sách làm phim lên đến 135 triệu USD.

Ảnh: Fox