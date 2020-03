Phim hoạt hình ‘Onward’ thống lĩnh phòng vé trong bối cảnh Covid-19 hoành hành

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ cũng như nhiều thị trường phòng vé trên thế giới khiến hàng loạt bộ phim ra rạp trong thời gian này sa sút doanh số so với thành tích mong đợi. Theo The Hollywood Reporter, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu được dự đoán sẽ thất thu tới 5 tỉ USD vì khán giả tránh ra rạp trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, con số mở màn ấn tượng của Onward (tựa Việt: Truy tìm phép thuật) - phim hoạt hình mới nhất do Disney và Pixar phát hành lại cho thấy vẫn còn tác phẩm đủ hấp dẫn để kéo khán giả ra rạp thưởng thức.