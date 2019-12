Elton John tiết lộ về bệnh tình khiến phải hoãn show diễn

Elton John kể rằng bản thân từng phải mặc tã khi biểu diễn trước khán giả Las Vegas (Mỹ) vào năm 2017 do không thể kiểm soát được bàng quang vì ảnh hưởng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cũng trong cuộc phỏng vấn với BBC One, ông nói không thích đầu hói nên đội tóc giả.

Danh ca người Anh được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt khi kiểm tra sức khỏe định kỳ vào năm 2017. Giọng ca huyền thoại 72 tuổi đã quyết định không thực hiện hóa trị. Thay vào đó, ông quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để có thể tiếp tục lưu diễn và không phải quay trở lại bệnh viện nhiều lần trong đời.

Ca phẫu thuật may mắn thành công. Thế nhưng, Elton John kể rằng ông bị nhiễm trùng nặng 10 ngày sau đó và được tử thần “viếng thăm” khi bị sốt cao. Giọng ca I’m still standing đã viết về hành trình đấu tranh gian khổ của mình trong cuốn hồi ký Me vừa phát hành ngày 15.10.

Elton John có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ sau 50 năm sống cùng ánh đèn sân khấu ẢNH: REDFERNS

Tờ Daily Mail dẫn lại lời kể của Elton John: “Tôi quyết định phẫu thuật. Rất nhiều người đàn ông sẽ không thể phẫu thuật bởi nó là một ca phẫu thuật quan trọng và mang tính quyết định. Bạn thậm chí không được phép quan hệ tình dục ít nhất một năm sau đó và cũng không thể kiểm soát được bàng quang của mình trong một thời gian dài. Song thực tế, những đứa con của tôi đã quyết định thay tôi. Tôi không muốn chịu cảnh căn bệnh ung thư treo lơ lửng, đeo bám trong nhiều năm tới. Tôi chỉ muốn loại bỏ nó”.

Bộ phim 'Rocket Man' tái hiện cuộc đời Elton John vừa được công chiếu hồi tháng 6 ẢNH: UDISCOVERMUSIC

Đầu tuần này, Elton John buộc phải hoãn buổi biểu diễn ở TP Orlando thuộc bang Florida (Mỹ) do bị nhiễm trùng tai. Đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road của nam danh ca diễn ra trong vòng 3 năm với tổng cộng 300 buổi diễn, bắt đầu từ ngày 8.9.2018. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này (gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á) là chuyến “viễn du” cuối cùng của Elton John cùng với âm nhạc sau 50 năm sống cùng ánh đèn sân khấu. Trước đó ngày 26.10, nam danh ca cũng bất ngờ thông báo hủy buổi diễn ở TP Indianapolis, bang Indiana vào buổi tối cùng ngày vì lý do sức khỏe.

Năm 2014, sau khi nước Anh hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, Elton John kết hôn với nhà làm phim người Canada David Furnish. Ông và chồng mình hiện đang cùng nhau chăm sóc hai con trai, được sinh ra từ trứng hiến tặng.

Gia đình của Elton John ẢNH: GETTY IMAGES