Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Hay về hành động, kỹ xảo nhưng yếu về nội dung

Chủ đề mang một cặp “oan gia” không đội trời chung phải kết hợp với nhau vì một tình thế ép buộc trong điện ảnh đã được khai thác rất nhiều, nếu không muốn nói là cũ mèm. Nhưng nhờ vào sự hài hước và thích châm chọc, đá xéo lẫn nhau của bộ đôi Hobbs và Shaw, bộ phim thú vị hơn hẳn. Những câu thoại hài hước, kiểu đá đểu và khích tướng, các màn chơi khâm nhau giữa Hobbs và Shaw khiến khán giả phải bật cười rất nhiều lần.

Không thể phủ nhận tài năng chỉ đạo hành động của đạo diễn David Leitch, những pha hành động được tạo ra rất đẹp mắt, nhưng phải qua gần như 90% thời lượng phim và ở màn chiến đấu cuối cùng thì bộ phim mới thật sự đưa người xem lên đến đỉnh điểm của cao trào. Cao trào ở đây không nằm ở nội dung mà là phân đoạn chạy xe móc đối đầu với máy bay và màn rượt đuổi, cháy nổ ngay sau đó. Cảnh phim thật sự làm người xem nhớ lại những đặc trưng của thương hiệu Fast & Furious, và tinh thần của cả sê ri cũng trở lại. Cả phim chỉ toàn đánh đấm mà không hề tạo được chút căng thẳng nào, nhưng chỉ cần một đoạn ở cuối mà khiến người xem phải căng thẳng và bị cuốn vào trong tình tiết. Một trường đoạn thật sự rất hấp dẫn, hoành tráng và đã mắt, phê tai dành cho fan hâm mộ.

"Chất" phim đua xe, độ xe, cướp xe, lên kế hoạch để hoạt động nhóm ở các phần trước không còn nữa. Và chúng ta cũng đã thấy nó biến mất hoàn toàn từ phần phim thứ 8. Ở phần ngoại truyện này chất phim còn bẻ lái hẳn sang câu chuyện của đặc vụ Hobbs và chúng ta có một bộ phim thuần hành động. Ngoài đoạn cuối của phim thì vẫn còn lại một cảnh ít ỏi mà người xem có thể thấy được siêu xe phóng vù vù trên đường phố đó chính là do Deckard Shaw (Jason Statham) thể hiện.

Sự duyên dáng, độ "men lì" và kèm theo phần hài hước của cặp đôi nhân vật chính do Dwayne Johnson và Jason Statham thể hiện càng làm cho người xem yêu thích nhân vật của mình hơn. Hai bóng hồng mang đậm tính nữ quyền trong phim do Vanessa Kirby và Eiza González đảm nhận cũng làm cho cả khán giả nam lẫn nữ phải ngất ngây bởi cá tính và sự quyến rũ. Phản diện Brixton do diễn viên đoạt giải Oscar Idris Elba đảm nhận được mọi người chờ đợi rất nhiều và dự sẽ là một kẻ thù nguy hiểm nhất từ trước đến nay trong sê ri Fast & Furious . Thế nhưng mọi thứ lại đi chệch hướng khi nhân vật của anh không hề có chiều sâu và mọi thứ đều phụ thuộc vào máy móc, công nghệ. Càng về cuối nhân vật của anh cũng càng bị yếu đi và bị cặp đôi Hobbs, Shaw hạ gục khá dễ dàng.