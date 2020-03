'Ghen cô Vy' được nhóm nhạc Mỹ cover theo phong cách mới

Cụ thể, nhóm Good Morning Nags đã chuyển sáng tác của em trai Khắc Việt sang tiếng Anh với nhan đề Corona Song. Có thể thấy, nếu như bản gốc mang giai điệu sôi động thì qua cách xử lý của nhóm, Ghen cô Vy trở thành một ca khúc mang đậm chất nhạc đồng quê của nước Mỹ. Dù vậy, ca từ khi dịch sang tiếng Anh vẫn được giữ nguyên ý nghĩa.

Về phản ứng của cư dân mạng, nhiều khán giả thích thú và dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của nhóm nhạc 4 thành viên. Một tài khoản bình luận: Tôi thật sự không thể tin Ghen cô Vy lại có một phiên bản tuyệt vời như thế. Tôi thích phiên bản này". “Một sự sáng tạo đáng trân trọng. Các bạn xứng đáng nhận được nhiều lượt xem hơn", tài khoản khác bình luận. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng việc phối lại bài hát của nhóm không bắt tai như bản gốc: “Nghe chán ghê, chắc do thể loại nhạc đồng quê không hấp dẫn lắm". “Nghe không nhận ra bản gốc luôn", tài khoản khác nêu quan điểm.

Ghen cô Vy là sản phẩm kết hợp giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) với ca sĩ Erik, Min và Khắc Hưng, vũ công Quang Đăng . Sản phẩm không chỉ tạo tiếng vang trong nước mà còn được quốc tế đón nhận. Trước đó, chương trình Last Week Tonight trên HBO bất ngờ nhắc đến sáng tác của các nghệ sĩ Việt Nam . MC John Oliver hết lời khen ngợi và đề cập đến ca khúc hiện đang được nhiều người hưởng ứng, với phần vũ đạo cực dễ thương. Chưa dừng lại ở đó, Nhiều trang tin tức như BBC News, Fox News, New York Post đồng loạt đăng tải bài viết liên quan đến ca khúc của Khắc Hưng và điệu nhảy rửa tay do các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện.